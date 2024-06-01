https://ria.ru/20240601/mvf-1949807240.html

МВФ вскоре примет решение о новом транше помощи Украине

МВФ вскоре примет решение о новом транше помощи Украине - РИА Новости, 01.06.2024

МВФ вскоре примет решение о новом транше помощи Украине

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) примет окончательное решение о выделении Украине нового транша помощи на 2,2 миллиарда долларов в ближайшие... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:07

2024-06-01T00:07

2024-06-01T00:07

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) примет окончательное решение о выделении Украине нового транша помощи на 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, заявил РИА Новости представитель фонда. "Это будет в ближайшие недели", - сообщили агентству в МВФ на вопрос о сроках одобрения исполнительным советом фонда нового денежного транша Украине. В пятницу в фонде заявили, что МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения на рабочем уровне о выделении нового транша финансовой помощи объемом 2,2 миллиарда долларов. При одобрении исполнительным советом МВФ, Украина получит доступ примерно к 2,2 миллиарда долларов. Отмечалось, что по результатам очередного пересмотра программы финансирования, все количественные критерии эффективности были соблюдены, а контрольные показатели для обзора были либо выполнены, либо реализованы с небольшой задержкой. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240531/formula-1949558009.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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