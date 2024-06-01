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В Бурятии разрушился мост под весом грузовика - РИА Новости, 01.06.2024
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17:45 01.06.2024 (обновлено: 17:59 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/most-1949906427.html
В Бурятии разрушился мост под весом грузовика
В Бурятии разрушился мост под весом грузовика - РИА Новости, 01.06.2024
В Бурятии разрушился мост под весом грузовика
Мост разрушился в Муйском районе Бурятии под весом грузовика, водитель которого проигнорировал его пропускную способность, сообщает Бурятрегионавтодор. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:45
2024-06-01T17:59
происшествия
муйский район
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УЛАН-УДЭ, 1 июн – РИА Новости. Мост разрушился в Муйском районе Бурятии под весом грузовика, водитель которого проигнорировал его пропускную способность, сообщает Бурятрегионавтодор. "Под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность, был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск-Новый-Уоян-Таксимо… В настоящее время движение для всех видов транспорта на участке временно ограничено", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия оперативно направлена дорожная бригада для оценки и восстановительных мероприятий.
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происшествия, муйский район
Происшествия, Муйский район
В Бурятии разрушился мост под весом грузовика

Бурятрегионавтодор: в Муйском районе Бурятии обрушился мост под весом грузовика

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России
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УЛАН-УДЭ, 1 июн – РИА Новости. Мост разрушился в Муйском районе Бурятии под весом грузовика, водитель которого проигнорировал его пропускную способность, сообщает Бурятрегионавтодор.
"Под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность, был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск-Новый-Уоян-Таксимо… В настоящее время движение для всех видов транспорта на участке временно ограничено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия оперативно направлена дорожная бригада для оценки и восстановительных мероприятий.
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ПроисшествияМуйский район
 
 
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