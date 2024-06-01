https://ria.ru/20240601/most-1949906427.html

В Бурятии разрушился мост под весом грузовика

В Бурятии разрушился мост под весом грузовика - РИА Новости, 01.06.2024

В Бурятии разрушился мост под весом грузовика

Мост разрушился в Муйском районе Бурятии под весом грузовика, водитель которого проигнорировал его пропускную способность, сообщает Бурятрегионавтодор. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:45

2024-06-01T17:45

2024-06-01T17:59

происшествия

муйский район

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УЛАН-УДЭ, 1 июн – РИА Новости. Мост разрушился в Муйском районе Бурятии под весом грузовика, водитель которого проигнорировал его пропускную способность, сообщает Бурятрегионавтодор. "Под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность, был разрушен мост через реку Муякан на 319+273 км автодороги Северобайкальск-Новый-Уоян-Таксимо… В настоящее время движение для всех видов транспорта на участке временно ограничено", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия оперативно направлена дорожная бригада для оценки и восстановительных мероприятий.

https://radiosputnik.ru/20240526/sukhogruz-1948448863.html

муйский район

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происшествия, муйский район