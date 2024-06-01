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Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду - РИА Новости, 01.06.2024
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14:52 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/moskva-1949881443.html
Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду
Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду - РИА Новости, 01.06.2024
Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду
Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:52
2024-06-01T14:52
общество
городское хозяйство москвы
москва
сходня
химки
ленинградский вокзал
аэроэкспресс
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы продолжаем бесплатно раздавать воду на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская" и "Выхино". Отмечается, что воду также раздают на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота", "Северные ворота". Пассажиры могут взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково. "Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду пассажирам в своих экспресс-автобусах. "ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. А также на станциях: Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная, Мытищи", - уточняется в сообщении. Также подчеркивается, что системы климат-контроля для обеспечения комфортных условий пассажиров работают на причалах регулярного речного электротранспорта и в электросудах, а на самих электросудах установлены кулеры с водой и доступны одноразовые стаканчики.
https://ria.ru/20240530/pitomtsy-1949680654.html
https://ria.ru/20240531/kupalnyy-sezon-1949663707.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сходня, химки, ленинградский вокзал, аэроэкспресс
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сходня, Химки, Ленинградский вокзал, Аэроэкспресс
Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду

Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию
Сотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы продолжаем бесплатно раздавать воду на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская" и "Выхино".
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Отмечается, что воду также раздают на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота", "Северные ворота". Пассажиры могут взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.
"Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду пассажирам в своих экспресс-автобусах.
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"ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. А также на станциях: Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная, Мытищи", - уточняется в сообщении.
Также подчеркивается, что системы климат-контроля для обеспечения комфортных условий пассажиров работают на причалах регулярного речного электротранспорта и в электросудах, а на самих электросудах установлены кулеры с водой и доступны одноразовые стаканчики.
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