https://ria.ru/20240601/moskva-1949881443.html

Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду

Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду - РИА Новости, 01.06.2024

Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду

Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:52

2024-06-01T14:52

2024-06-01T14:52

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Мы продолжаем бесплатно раздавать воду на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская" и "Выхино". Отмечается, что воду также раздают на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота", "Северные ворота". Пассажиры могут взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково. "Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду пассажирам в своих экспресс-автобусах. "ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. А также на станциях: Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная, Мытищи", - уточняется в сообщении. Также подчеркивается, что системы климат-контроля для обеспечения комфортных условий пассажиров работают на причалах регулярного речного электротранспорта и в электросудах, а на самих электросудах установлены кулеры с водой и доступны одноразовые стаканчики.

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сходня, химки, ленинградский вокзал, аэроэкспресс