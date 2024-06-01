Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду
Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию
Сотрудники Московского метрополитена раздают питьевую воду пассажирам при входе на станцию. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажирам метро Москвы продолжают бесплатно раздавать воду на фоне жары, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Мы продолжаем бесплатно раздавать воду на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская" и "Пионерская" и "Выхино".
Отмечается, что воду также раздают на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Южные ворота", "Северные ворота". Пассажиры могут взять бутилированную воду на Ленинградском вокзале и станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.
"Аэроэкспресс" предлагает бесплатную бутилированную воду пассажирам в своих экспресс-автобусах.
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"ЦППК предлагает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. А также на станциях: Подольск, Тушинская, Выхино, Раменское, Железнодорожная, Мытищи", - уточняется в сообщении.
Также подчеркивается, что системы климат-контроля для обеспечения комфортных условий пассажиров работают на причалах регулярного речного электротранспорта и в электросудах, а на самих электросудах установлены кулеры с водой и доступны одноразовые стаканчики.