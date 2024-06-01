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В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения - РИА Новости, 01.06.2024
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11:34 01.06.2024 (обновлено: 11:36 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/moskva-1949851412.html
В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения
В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения
Специальные арки и зоны для охлаждения появились в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:34
2024-06-01T11:36
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общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специальные арки и зоны для охлаждения появились в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В 26 московских парках появилось более 40 охлаждающих арок и зон, которые помогут посетителям легче переносить жару. Они позволяют снизить риск тепловых ударов и других проблем со здоровьем, связанных с перегревом. Проект по установке арок реализовал Департамент культуры города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что арки представляют собой собой специальные конструкции, оснащенные системой мелкодисперсного распыления воды. На сайте сообщается, что специалисты установили охлаждающие арки, а также вмонтировали туманообразующие устройства в цветочные перголы и беседки в садах имени Н.Э. Баумана и "Эрмитаж", Таганском парке, парках "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Сокольники" и других.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, департамент культуры, "сокольники"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Департамент культуры, "Сокольники"
В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения

В 26 московских парках появились более 40 специальных арок и зон для охлаждения

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/пресс-служба Департамента культуры города Москвы  Специальные арки для охлаждения в парках Москвы
Специальные арки для охлаждения в парках Москвы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/пресс-служба Департамента культуры города Москвы  
Специальные арки для охлаждения в парках Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специальные арки и зоны для охлаждения появились в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
«
"В 26 московских парках появилось более 40 охлаждающих арок и зон, которые помогут посетителям легче переносить жару. Они позволяют снизить риск тепловых ударов и других проблем со здоровьем, связанных с перегревом. Проект по установке арок реализовал Департамент культуры города Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что арки представляют собой собой специальные конструкции, оснащенные системой мелкодисперсного распыления воды.
На сайте сообщается, что специалисты установили охлаждающие арки, а также вмонтировали туманообразующие устройства в цветочные перголы и беседки в садах имени Н.Э. Баумана и "Эрмитаж", Таганском парке, парках "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Сокольники" и других.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваДепартамент культуры"Сокольники"
 
 
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