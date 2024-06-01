https://ria.ru/20240601/moskva-1949851412.html

В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения

В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве появились специальные арки и зоны для охлаждения

Специальные арки и зоны для охлаждения появились в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:34

2024-06-01T11:34

2024-06-01T11:36

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общество

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"сокольники"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Специальные арки и зоны для охлаждения появились в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В 26 московских парках появилось более 40 охлаждающих арок и зон, которые помогут посетителям легче переносить жару. Они позволяют снизить риск тепловых ударов и других проблем со здоровьем, связанных с перегревом. Проект по установке арок реализовал Департамент культуры города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что арки представляют собой собой специальные конструкции, оснащенные системой мелкодисперсного распыления воды. На сайте сообщается, что специалисты установили охлаждающие арки, а также вмонтировали туманообразующие устройства в цветочные перголы и беседки в садах имени Н.Э. Баумана и "Эрмитаж", Таганском парке, парках "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Сокольники" и других.

https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, департамент культуры, "сокольники"