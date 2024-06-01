Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:43 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/moskva-1949844864.html
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения
В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:43
2024-06-01T10:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
капремонт в москве
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949844323_0:78:1600:978_1920x0_80_0_0_79345516f36ff840382398c540752a58.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице капитально отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения. В День защиты детей в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как восстанавливали такие здания", — говорится в сообщении. Так, например, капитальный ремонт, завершенный в 2023 году, коснулся дома, находящегося по адресу Проспект Мира, дом 122. В этом здании находятся дошкольные группы школы № 1539. В доме заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали фасад и крышу здания, расчистили и промыли стены, в местах намокания нанесли антисептический раствор. Помимо этого, восстановили локальные разрушения и провели специальную обработку для защиты от атмосферных осадков, стены покрасили в серо-бежевый и серо-белый цвета. Также установили новые стеклопакеты, привели в порядок цоколь и отремонтировали балконы. Еще капитальный ремонт прошел в здании, в котором размещается дошкольный корпус №9 школы №1576. Особое внимание было уделено фасадам. Помимо этого, специалисты восстановили пилястры, венчающий карниз и барельефы, а также привели в порядок кронштейны балконов и входные порталы. Затем декоративные элементы здания и руст на уровне первого этажа были покрашены в кремово-белый цвет. И, наконец, специалисты провели ремонт в доме, где размешены дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса. Там также привели в порядок фасад и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Затем в порядок был приведен архитектурный декор. В конце проведения ремонтных работ выполнили гидрофобизацию фасада силиконовой эмульсией. Также в доме отремонтировали входные группы, сделали новую водосточную систему.
https://ria.ru/20240129/moskva-1924056879.html
https://realty.ria.ru/20240522/remont-1947593546.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949844323_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_23a4e2f62db3b52504a936ef087609be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве, Общество
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения

В Москве отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детсады

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыОтремонтированные дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса в Москве
Отремонтированные дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса в Москве
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Отремонтированные дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице капитально отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения. В День защиты детей в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как восстанавливали такие здания", — говорится в сообщении.
Детский сад Волшебная долина на 220 мест в поселке Коммунарка
В Москве с 2011 года построили более 400 детских садов
29 января, 07:37
Так, например, капитальный ремонт, завершенный в 2023 году, коснулся дома, находящегося по адресу Проспект Мира, дом 122. В этом здании находятся дошкольные группы школы № 1539. В доме заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали фасад и крышу здания, расчистили и промыли стены, в местах намокания нанесли антисептический раствор. Помимо этого, восстановили локальные разрушения и провели специальную обработку для защиты от атмосферных осадков, стены покрасили в серо-бежевый и серо-белый цвета. Также установили новые стеклопакеты, привели в порядок цоколь и отремонтировали балконы.
Еще капитальный ремонт прошел в здании, в котором размещается дошкольный корпус №9 школы №1576. Особое внимание было уделено фасадам. Помимо этого, специалисты восстановили пилястры, венчающий карниз и барельефы, а также привели в порядок кронштейны балконов и входные порталы. Затем декоративные элементы здания и руст на уровне первого этажа были покрашены в кремово-белый цвет.
И, наконец, специалисты провели ремонт в доме, где размешены дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса. Там также привели в порядок фасад и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Затем в порядок был приведен архитектурный декор. В конце проведения ремонтных работ выполнили гидрофобизацию фасада силиконовой эмульсией. Также в доме отремонтировали входные группы, сделали новую водосточную систему.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
В Москве отремонтировали здание для уполномоченного по правам ребенка
22 мая, 10:38
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в МосквеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала