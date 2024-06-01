https://ria.ru/20240601/moskva-1949844864.html
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения
В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:43
2024-06-01T10:43
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице капитально отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения. В День защиты детей в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как восстанавливали такие здания", — говорится в сообщении. Так, например, капитальный ремонт, завершенный в 2023 году, коснулся дома, находящегося по адресу Проспект Мира, дом 122. В этом здании находятся дошкольные группы школы № 1539. В доме заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали фасад и крышу здания, расчистили и промыли стены, в местах намокания нанесли антисептический раствор. Помимо этого, восстановили локальные разрушения и провели специальную обработку для защиты от атмосферных осадков, стены покрасили в серо-бежевый и серо-белый цвета. Также установили новые стеклопакеты, привели в порядок цоколь и отремонтировали балконы. Еще капитальный ремонт прошел в здании, в котором размещается дошкольный корпус №9 школы №1576. Особое внимание было уделено фасадам. Помимо этого, специалисты восстановили пилястры, венчающий карниз и барельефы, а также привели в порядок кронштейны балконов и входные порталы. Затем декоративные элементы здания и руст на уровне первого этажа были покрашены в кремово-белый цвет. И, наконец, специалисты провели ремонт в доме, где размешены дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса. Там также привели в порядок фасад и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Затем в порядок был приведен архитектурный декор. В конце проведения ремонтных работ выполнили гидрофобизацию фасада силиконовой эмульсией. Также в доме отремонтировали входные группы, сделали новую водосточную систему.
https://ria.ru/20240129/moskva-1924056879.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве, Общество
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения
В Москве отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детсады
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"В столице капитально отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения. В День защиты детей в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как восстанавливали такие здания", — говорится в сообщении.
Так, например, капитальный ремонт, завершенный в 2023 году, коснулся дома, находящегося по адресу Проспект Мира, дом 122. В этом здании находятся дошкольные группы школы № 1539. В доме заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали фасад и крышу здания, расчистили и промыли стены, в местах намокания нанесли антисептический раствор. Помимо этого, восстановили локальные разрушения и провели специальную обработку для защиты от атмосферных осадков, стены покрасили в серо-бежевый и серо-белый цвета. Также установили новые стеклопакеты, привели в порядок цоколь и отремонтировали балконы.
Еще капитальный ремонт прошел в здании, в котором размещается дошкольный корпус №9 школы №1576. Особое внимание было уделено фасадам. Помимо этого, специалисты восстановили пилястры, венчающий карниз и барельефы, а также привели в порядок кронштейны балконов и входные порталы. Затем декоративные элементы здания и руст на уровне первого этажа были покрашены в кремово-белый цвет.
И, наконец, специалисты провели ремонт в доме, где размешены дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса. Там также привели в порядок фасад и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Затем в порядок был приведен архитектурный декор. В конце проведения ремонтных работ выполнили гидрофобизацию фасада силиконовой эмульсией. Также в доме отремонтировали входные группы, сделали новую водосточную систему.