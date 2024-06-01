https://ria.ru/20240601/moskva-1949844864.html

В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения

В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве отремонтировали 25 жилых домов, где находятся детские учреждения

В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:43

2024-06-01T10:43

2024-06-01T10:43

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В столице отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице капитально отремонтировали 25 жилых домов, в которых находятся детские образовательные учреждения. В День защиты детей в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как восстанавливали такие здания", — говорится в сообщении. Так, например, капитальный ремонт, завершенный в 2023 году, коснулся дома, находящегося по адресу Проспект Мира, дом 122. В этом здании находятся дошкольные группы школы № 1539. В доме заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали фасад и крышу здания, расчистили и промыли стены, в местах намокания нанесли антисептический раствор. Помимо этого, восстановили локальные разрушения и провели специальную обработку для защиты от атмосферных осадков, стены покрасили в серо-бежевый и серо-белый цвета. Также установили новые стеклопакеты, привели в порядок цоколь и отремонтировали балконы. Еще капитальный ремонт прошел в здании, в котором размещается дошкольный корпус №9 школы №1576. Особое внимание было уделено фасадам. Помимо этого, специалисты восстановили пилястры, венчающий карниз и барельефы, а также привели в порядок кронштейны балконов и входные порталы. Затем декоративные элементы здания и руст на уровне первого этажа были покрашены в кремово-белый цвет. И, наконец, специалисты провели ремонт в доме, где размешены дошкольные группы школы № 1252 имени Сервантеса. Там также привели в порядок фасад и подвальные помещения, а также заменили внутренние инженерные системы. Затем в порядок был приведен архитектурный декор. В конце проведения ремонтных работ выполнили гидрофобизацию фасада силиконовой эмульсией. Также в доме отремонтировали входные группы, сделали новую водосточную систему.

https://ria.ru/20240129/moskva-1924056879.html

https://realty.ria.ru/20240522/remont-1947593546.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве, общество