https://ria.ru/20240601/miting-1949934202.html
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию - РИА Новости, 01.06.2024
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию
Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:36
2024-06-01T21:36
2024-06-01T21:36
израиль
тель-авив
сша
джо байден
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930799074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0bacad8e7f6cb91b534a7d33d44e8afe.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые почти восемь месяцев удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной, акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. С другой стороны от комплекса правительственных зданий, на так называемой площади заложников, проходит еще одна многотысячная акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. За 240 дней войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Демонстрации проходят на фоне нового предложения Израиля о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которое на днях озвучил президент США Джо Байден. По словам американского лидера, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за последние сутки дважды подчеркнули, что Израиль не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты ее изначально заявленные цели - освобождение всех заложников, полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и гарантии, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.
https://ria.ru/20240527/armeniya-1948527098.html
https://ria.ru/20240525/aktsiya-1948372123.html
https://ria.ru/20240523/protest-1948009417.html
https://ria.ru/20240519/aktsiya-1947064889.html
израиль
тель-авив
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930799074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b67eb78fcde94e64315da59874a885cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, тель-авив, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Тель-Авив, США, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию
В центре Тель-Авива тысячи активистов вышли на антиправительственный митинг
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые почти восемь месяцев удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Ставшая еженедельной, акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели.
Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка.
С другой стороны от комплекса правительственных зданий, на так называемой площади заложников, проходит еще одна многотысячная акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС
7 октября 2023 года.
За 240 дней войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких.
По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Демонстрации проходят на фоне нового предложения Израиля
о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которое на днях озвучил президент США Джо Байден
. По словам американского лидера, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху
за последние сутки дважды подчеркнули, что Израиль не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты ее изначально заявленные цели - освобождение всех заложников, полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и гарантии, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.