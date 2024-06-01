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В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию

В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию - РИА Новости, 01.06.2024

В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию

Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:36

2024-06-01T21:36

2024-06-01T21:36

израиль

тель-авив

сша

джо байден

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июн - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу вечером с требованием провести досрочные выборы и немедленно заключить сделку по освобождению израильских заложников, которые почти восемь месяцев удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Ставшая еженедельной, акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. С другой стороны от комплекса правительственных зданий, на так называемой площади заложников, проходит еще одна многотысячная акция, которую еженедельно организует Форум семей заложников - израильская общественная организация, занимающаяся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. За 240 дней войны в секторе Газа эта площадь напротив Тель-Авивского музея искусств превратилась в символический мемориал, куда люди приходят, чтобы поддержать семьи заложников. На площади установлены различные инсталляции, связанные с надеждой на освобождение остающихся в палестинском анклаве заложников. Еженедельно семьи заложников и ранее спасенные заложники выступают на этой площади, требуя от властей сделать все возможное для освобождения их близких. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава. Демонстрации проходят на фоне нового предложения Израиля о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, которое на днях озвучил президент США Джо Байден. По словам американского лидера, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за последние сутки дважды подчеркнули, что Израиль не прекратит войну в палестинском анклаве, пока не будут достигнуты ее изначально заявленные цели - освобождение всех заложников, полная ликвидация палестинского движения ХАМАС и гарантии, что из Газы больше не будет исходить угрозы для Израиля.

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https://ria.ru/20240525/aktsiya-1948372123.html

https://ria.ru/20240523/protest-1948009417.html

https://ria.ru/20240519/aktsiya-1947064889.html

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израиль, тель-авив, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире