https://ria.ru/20240601/mishustin-1949889387.html
Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянское взаимодействие
Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянское взаимодействие - РИА Новости, 01.06.2024
Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянское взаимодействие
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы российско-армянского... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:47
2024-06-01T15:47
2024-06-01T15:47
политика
россия
армения
михаил мишустин
никол пашинян
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/rzhd-1949733016.html
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политика, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян
Политика, Россия, Армения, Михаил Мишустин, Никол Пашинян
Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянское взаимодействие
Мишустин и Пашинян обсудили вопросы российско-армянского взаимодействия