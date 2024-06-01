https://ria.ru/20240601/mishustin-1949889387.html

Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянское взаимодействие

Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянское взаимодействие - РИА Новости, 01.06.2024

Мишустин и Пашинян обсудили российско-армянское взаимодействие

Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы российско-армянского... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:47

2024-06-01T15:47

2024-06-01T15:47

политика

россия

армения

михаил мишустин

никол пашинян

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия, сообщает пресс-служба кабмина РФ. "Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Михаил Мишустин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Главы правительств также обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/rzhd-1949733016.html

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политика, россия, армения, михаил мишустин, никол пашинян