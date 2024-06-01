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Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона
Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 01.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона
Силы противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:21
2024-06-01T11:21
2024-06-01T12:24
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белгородская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.До этого военное ведомство сообщало об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью около 08:30 мск. Кроме того, ночью, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, средства ПВО сбили воздушные цели при подлете к областному центру, при этом никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона
Минобороны: ПВО уничтожила еще два украинских БПЛА над Белгородской областью