https://ria.ru/20240601/minoborony-1949849712.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона

Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 01.06.2024

Над Белгородской областью уничтожили два украинских дрона

Силы противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:21

2024-06-01T11:21

2024-06-01T12:24

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили еще два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Около 10:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.До этого военное ведомство сообщало об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью около 08:30 мск. Кроме того, ночью, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, средства ПВО сбили воздушные цели при подлете к областному центру, при этом никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия