Рейтинг@Mail.ru
Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 01.06.2024 (обновлено: 13:05 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/mid-1949862628.html
Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна
Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна - РИА Новости, 01.06.2024
Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:43
2024-06-01T13:05
россия
оон
экономика
украина
турция
владимир путин
ребека гринспен
сергей вершинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275407_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_4f50f0b24e01b6bb9dc66b9cc39e694d.jpg
ЖЕНЕВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении в Telegram-канале постпредства РФ при ООН в Женеве."Стороны подтвердили свою приверженность обеспечению выполнения соответствующего Меморандума Россия - ООН, принимая во внимание ключевую долю России в мировом экспорте зерна и удобрений", - сказано в публикации.Российская сторона отметила, что незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки отечественной продукции. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на потребителей из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия- ООН, рассчитанный на три года, - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20240531/patrushev-1949623271.html
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949449672.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889275407_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_579dd4eda4cfd19932ad6c5604ba9a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, экономика, украина, турция, владимир путин, ребека гринспен, сергей вершинин, зерновая сделка
Россия, ООН, Экономика, Украина, Турция, Владимир Путин, Ребека Гринспен, Сергей Вершинин, Зерновая сделка
Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна

РФ и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта российского зерна и удобрений

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении в Telegram-канале постпредства РФ при ООН в Женеве.
"Стороны подтвердили свою приверженность обеспечению выполнения соответствующего Меморандума Россия - ООН, принимая во внимание ключевую долю России в мировом экспорте зерна и удобрений", - сказано в публикации.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Патрушев не видит предпосылок для продажи зерна из интервенционного фонда
31 мая, 12:07
Российская сторона отметила, что незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки отечественной продукции. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на потребителей из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия- ООН, рассчитанный на три года, - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Эксперт рассказал, как Европа пострадает от ограничений ЕС на импорт зерна
30 мая, 17:16
 
РоссияООНЭкономикаУкраинаТурцияВладимир ПутинРебека ГринспенСергей ВершининЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала