Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна
РФ и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта российского зерна и удобрений
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении в Telegram-канале постпредства РФ при ООН в Женеве.
"Стороны подтвердили свою приверженность обеспечению выполнения соответствующего Меморандума Россия - ООН, принимая во внимание ключевую долю России в мировом экспорте зерна и удобрений", - сказано в публикации.
Российская сторона отметила, что незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки отечественной продукции. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на потребителей из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия- ООН, рассчитанный на три года, - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.