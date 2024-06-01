https://ria.ru/20240601/mid-1949862628.html

Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна

Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна - РИА Новости, 01.06.2024

Россия и ООН подтвердили важность обеспечения экспорта зерна

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:43

2024-06-01T12:43

2024-06-01T13:05

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ребека гринспен

сергей вершинин

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ЖЕНЕВА, 1 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и заместитель главы МИД России Сергей Вершинин подтвердили важность обеспечения экспорта российской сельскохозяйственной продукции, говорится в заявлении в Telegram-канале постпредства РФ при ООН в Женеве."Стороны подтвердили свою приверженность обеспечению выполнения соответствующего Меморандума Россия - ООН, принимая во внимание ключевую долю России в мировом экспорте зерна и удобрений", - сказано в публикации.Российская сторона отметила, что незаконные односторонние санкции продолжают блокировать поставки отечественной продукции. Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на потребителей из Африки, Азии и Латинской Америки, приводя к увеличению соответствующих рисков и угроз.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия- ООН, рассчитанный на три года, - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20240531/patrushev-1949623271.html

https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949449672.html

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россия, оон, экономика, украина, турция, владимир путин, ребека гринспен, сергей вершинин, зерновая сделка