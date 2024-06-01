https://ria.ru/20240601/microsoft-1949888415.html

Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, заявили в НАТО

Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, заявили в НАТО - РИА Новости, 01.06.2024

Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, заявили в НАТО

Компания Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, осуществив поддержку переноса цифровых данных украинских властей с украинских носителей в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:42

2024-06-01T15:42

2024-06-01T15:45

специальная военная операция на украине

в мире

сингапур

украина

россия

роб бауэр

microsoft corporation

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155357/79/1553577949_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_58edd1b1bf02b469e80d8d1e2aa62b5d.jpg

БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Компания Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, осуществив поддержку переноса цифровых данных украинских властей с украинских носителей в несколько облачных хранилищ в феврале 2022 года, заявил в субботу на сессии Диалога Шангри Ла в Сингапуре глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "Украинское правительство, с помощью компании Microsoft, начало переносить данные на множество различных облаков за семь дней до начала конфликта, что позволило быстро перезапустить хранилища данных и сохранять цифровую стабильность Украины", - сказал Бауэр, назвав операцию по переносу украинских данных в Западные облачные хранилища "хорошим примером" сотрудничества государственного и частного секторов и подчеркнув, что в результате операции были сохранены данные, необходимые для функционирования украинского государства во время конфликта. Бауэр выступал на Пятой специальной сессии Диалога Шангри Ла 2024 года, посвященной кибернетической обороне и будущему военных действий. Ежегодная конференция "Диалог Шангри Ла", получившая название по отелю "Шангри Ла" в Сингапуре, где она проводится, организована сингапурским филиалом действующего в Лондоне Международного института стратегических исследований, и проводится в этом году в 21 раз. Конференция началась в пятницу вечером и продлится до середины дня воскресенья 2 июня.

https://ria.ru/20240513/dostup-1945499689.html

сингапур

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сингапур, украина, россия, роб бауэр, microsoft corporation, нато