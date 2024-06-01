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Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, заявили в НАТО
Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, заявили в НАТО - РИА Новости, 01.06.2024
Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, заявили в НАТО
Компания Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, осуществив поддержку переноса цифровых данных украинских властей с украинских носителей в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:42
2024-06-01T15:42
2024-06-01T15:45
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БАНГКОК, 1 июн – РИА Новости. Компания Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, осуществив поддержку переноса цифровых данных украинских властей с украинских носителей в несколько облачных хранилищ в феврале 2022 года, заявил в субботу на сессии Диалога Шангри Ла в Сингапуре глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. "Украинское правительство, с помощью компании Microsoft, начало переносить данные на множество различных облаков за семь дней до начала конфликта, что позволило быстро перезапустить хранилища данных и сохранять цифровую стабильность Украины", - сказал Бауэр, назвав операцию по переносу украинских данных в Западные облачные хранилища "хорошим примером" сотрудничества государственного и частного секторов и подчеркнув, что в результате операции были сохранены данные, необходимые для функционирования украинского государства во время конфликта. Бауэр выступал на Пятой специальной сессии Диалога Шангри Ла 2024 года, посвященной кибернетической обороне и будущему военных действий. Ежегодная конференция "Диалог Шангри Ла", получившая название по отелю "Шангри Ла" в Сингапуре, где она проводится, организована сингапурским филиалом действующего в Лондоне Международного института стратегических исследований, и проводится в этом году в 21 раз. Конференция началась в пятницу вечером и продлится до середины дня воскресенья 2 июня.
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в мире, сингапур, украина, россия, роб бауэр, microsoft corporation, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сингапур, Украина, Россия, Роб Бауэр, Microsoft Corporation, НАТО
Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией, заявили в НАТО
Адмирал Бауэр: Microsoft помогала Украине готовиться к конфликту с Россией