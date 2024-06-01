https://ria.ru/20240601/medvedev-1949879855.html

Медведев рассказал, чем закончится преследование российских журналистов

Медведев рассказал, чем закончится преследование российских журналистов - РИА Новости, 01.06.2024

Медведев рассказал, чем закончится преследование российских журналистов

Усилия фонда американского актера Джорджа Клуни по преследованию российских журналистов будут потрачены впустую, журналисты сами найдут актера и побеседуют с... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:37

2024-06-01T14:37

2024-06-01T14:38

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Усилия фонда американского актера Джорджа Клуни по преследованию российских журналистов будут потрачены впустую, журналисты сами найдут актера и побеседуют с ним "от заката до рассвета", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни - актер Джордж Клуни и его жена Амаль. "Некий бездарный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для выслеживания и преследования российских журналистов по всему миру. Однако усилия будут потрачены впустую: наши профессиональные журналисты найдут его первыми. И они собираются болтать "от заката до рассвета", - написал Медведев на своей странице в соцсети X, сделав отсылку к фильму 1996 года "От заката до рассвета", в котором сыграл Клуни. Медведев также охарактеризовал российских журналистов как "внимательных и высококвалифицированных людей". Проект фонда Клуни рассматривает возможность обратиться в МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности журналистов "к подстрекательству к геноциду". При этом западные страны не обращают внимания на преследования и убийства российских журналистов, а также угрозы в их адрес со стороны режима Зеленского. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Он напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор "России 24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин. По словам Полянского, режим Зеленского открыл настоящую охоту на представителей российской медиасферы. Кроме того, российские правоохранительные органы раскрыли планы Киева по совершению терактов в отношении ряда российских журналистов, в том числе генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова. Глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв отмечал, что комиссия рассмотрит возможность признать деятельность фонда Клуни нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20240601/zhurnalisty-1949850269.html

https://ria.ru/20240531/zakharova-1949805365.html

https://ria.ru/20240601/fond-1949853008.html

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