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В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 01.06.2024
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Дети Азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
19:25 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/medali-1949916895.html
В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"
В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"
Награды VIII Игр "Дети Азии" с символикой, отражающей дух и культуру Республики Саха (Якутия), презентованы на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:25
2024-06-01T19:25
viii международные спортивные игры "дети азии"
москва
якутск
россия
российское общество "знание"
дети азии
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Награды VIII Игр "Дети Азии" с символикой, отражающей дух и культуру Республики Саха (Якутия), презентованы на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы соревнования.Презентация состоялась на площадке лектория Российского общества "Знание".Дизайн медалей вдохновлен якутскими национальными мотивами, воплощенными в плавных линиях с очертаниями пера стерха. Белый журавль - Стерх является символом легкости, честности и бескорыстности. Центральным элементом каждой медали является сэргэ (коновязь), которое занимает особое место в якутской культуре. Считается, что сэргэ защищает от влияния злых сил, символизирует гостеприимство и благополучие. Также сэргэ было принято устанавливать рядом с жилищем, у которого есть хозяин, что символично, так как Якутск является хозяином проведения VIII Игр. Дополняет центральную часть медали выполненный в рельефе логотип VIII Игр "Дети Азии"."На оборотной стороне медалей расположен логотип Международного комитета "Дети Азии", подчеркивающий значение международного сотрудничества и дружбы между участниками соревнований", - отмечают организаторы.В рамках VIII Игр "Дети Азии" юные спортсмены разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта.Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.
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москва, якутск, россия, российское общество "знание", дети азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Москва, Якутск, Россия, Российское общество "Знание", Дети Азии
В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"

В Москве на ВДНХ презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"

© Фото предоставлено оргкомитетом VIII Игр "Дети Азии" Презентация экипировки VIII Игр "Дети Азии"
 Презентация экипировки VIII Игр Дети Азии
© Фото предоставлено оргкомитетом VIII Игр "Дети Азии"
Презентация экипировки VIII Игр "Дети Азии"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Награды VIII Игр "Дети Азии" с символикой, отражающей дух и культуру Республики Саха (Якутия), презентованы на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы соревнования.
Презентация состоялась на площадке лектория Российского общества "Знание".
Дизайн медалей вдохновлен якутскими национальными мотивами, воплощенными в плавных линиях с очертаниями пера стерха. Белый журавль - Стерх является символом легкости, честности и бескорыстности. Центральным элементом каждой медали является сэргэ (коновязь), которое занимает особое место в якутской культуре. Считается, что сэргэ защищает от влияния злых сил, символизирует гостеприимство и благополучие. Также сэргэ было принято устанавливать рядом с жилищем, у которого есть хозяин, что символично, так как Якутск является хозяином проведения VIII Игр. Дополняет центральную часть медали выполненный в рельефе логотип VIII Игр "Дети Азии".
"На оборотной стороне медалей расположен логотип Международного комитета "Дети Азии", подчеркивающий значение международного сотрудничества и дружбы между участниками соревнований", - отмечают организаторы.
В рамках VIII Игр "Дети Азии" юные спортсмены разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта.
Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.
 
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"МоскваЯкутскРоссияРоссийское общество "Знание"Дети Азии
 
 
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