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В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"

В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 01.06.2024

В Москве презентовали медали VIII Игр "Дети Азии"

Награды VIII Игр "Дети Азии" с символикой, отражающей дух и культуру Республики Саха (Якутия), презентованы на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T19:25

2024-06-01T19:25

2024-06-01T19:25

viii международные спортивные игры "дети азии"

москва

якутск

россия

российское общество "знание"

дети азии

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Награды VIII Игр "Дети Азии" с символикой, отражающей дух и культуру Республики Саха (Якутия), презентованы на ВДНХ в Москве, сообщают организаторы соревнования.Презентация состоялась на площадке лектория Российского общества "Знание".Дизайн медалей вдохновлен якутскими национальными мотивами, воплощенными в плавных линиях с очертаниями пера стерха. Белый журавль - Стерх является символом легкости, честности и бескорыстности. Центральным элементом каждой медали является сэргэ (коновязь), которое занимает особое место в якутской культуре. Считается, что сэргэ защищает от влияния злых сил, символизирует гостеприимство и благополучие. Также сэргэ было принято устанавливать рядом с жилищем, у которого есть хозяин, что символично, так как Якутск является хозяином проведения VIII Игр. Дополняет центральную часть медали выполненный в рельефе логотип VIII Игр "Дети Азии"."На оборотной стороне медалей расположен логотип Международного комитета "Дети Азии", подчеркивающий значение международного сотрудничества и дружбы между участниками соревнований", - отмечают организаторы.В рамках VIII Игр "Дети Азии" юные спортсмены разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта.Международные спортивные Игры "Дети Азии" пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Ожидается участие более трех тысяч спортсменов из 26 стран. На сегодняшний день "Дети Азии" – единственное мультиспортивное мероприятие на территории РФ, в котором принимают участие национальные сборные.

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москва, якутск, россия, российское общество "знание", дети азии