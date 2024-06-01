https://ria.ru/20240601/mechta-1949824781.html

Росгвардейцы исполнили мечту девочки-инвалида, эвакуированной из Херсона

Росгвардейцы исполнили мечту девочки-инвалида, эвакуированной из Херсона - РИА Новости, 01.06.2024

Росгвардейцы исполнили мечту девочки-инвалида, эвакуированной из Херсона

Сотрудники Росгвардии поздравили с Днём защиты детей семиклассницу Владу, переехавшую из зоны боевых действий в Геническ, и исполнили мечту девочки покататься... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T07:07

2024-06-01T07:07

2024-06-01T07:07

общество

геническ

херсон

херсонская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии поздравили с Днём защиты детей семиклассницу Владу, переехавшую из зоны боевых действий в Геническ, и исполнили мечту девочки покататься на военной машине. "Очень заинтересовала эта девочка тем, что начали смотреть выставки и обратили внимание на очень красивые рисунки, посвящённые теме спецназа... Стали узнавать, чьи они. Оказалось, что они принадлежат руке тринадцатилетней девочки, которая участвовала в эвакуации из города Херсон", - рассказал РИА Новости сотрудник Росгвардии с позывным Цемент. Влада родом из села Серогозы, в 2022 году уехала в Херсон на лечение. С началом боевых действий семья девочки переехала жить на освобождённую территорию Херсонской области. Увидев впервые российский танк с флагом, Влада стала мечтать прокатиться на военной технике. "У меня буря эмоций, потому что я не ожидала, что каких-то пара моих рисунков (привлечёт) столько внимания, мне очень приятно", - поделилась впечатлениями Влада. Мама девочки в разговоре с корреспондентом РИА Новости призналась, что семья ждала возвращение России, воспитывала в девочке любовь к Родине и русскому языку. "Дети - наше будущее, поэтому в них важно воспитывать патриотические чувства", - рассказал сотрудник Росгвардии с позывным Цемент. Сотрудники Росгвардии подарили девочке набор для рисования и флаг ведомства, поздравив с Днём защиты детей.

https://ria.ru/20240601/semi-1949823247.html

https://ria.ru/20240601/tsvo-1949821313.html

геническ

херсон

херсонская область

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общество, геническ, херсон, херсонская область , федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)