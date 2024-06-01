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Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей - РИА Новости, 01.06.2024
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19:18 01.06.2024 (обновлено: 19:24 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/mchs-1949915780.html
Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей
Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей - РИА Новости, 01.06.2024
Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей
Селевой поток сошел на автодорогу в Ахтынском районе Дагестана, без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов, сообщили в субботу в пресс-службе РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:18
2024-06-01T19:24
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Селевой поток сошел на автодорогу в Ахтынском районе Дагестана, без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В Ахтынском районе между населенными пунктами Ахты и Курукал на автодорогу сошел селевой поток, проезд закрыт. Без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов", – говорится в сообщении. На место для расчистки дороги направлена спецтехника.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей

МЧС РФ: 6 сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на Дербент. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Селевой поток сошел на автодорогу в Ахтынском районе Дагестана, без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"В Ахтынском районе между населенными пунктами Ахты и Курукал на автодорогу сошел селевой поток, проезд закрыт. Без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов", – говорится в сообщении.
На место для расчистки дороги направлена спецтехника.
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