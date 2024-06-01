https://ria.ru/20240601/mchs-1949915780.html

Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей

Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей - РИА Новости, 01.06.2024

Шесть сел Дагестана остались без транспортного сообщения из-за схода селей

Селевой поток сошел на автодорогу в Ахтынском районе Дагестана, без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов, сообщили в субботу в пресс-службе РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T19:18

2024-06-01T19:18

2024-06-01T19:24

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903042889_0:228:1280:948_1920x0_80_0_0_51fe4ab5220fb62fec05e5c7add643ab.jpg

МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Селевой поток сошел на автодорогу в Ахтынском районе Дагестана, без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов, сообщили в субботу в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В Ахтынском районе между населенными пунктами Ахты и Курукал на автодорогу сошел селевой поток, проезд закрыт. Без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов", – говорится в сообщении. На место для расчистки дороги направлена спецтехника.

https://ria.ru/20240531/nepogoda-1949765782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)