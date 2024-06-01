https://ria.ru/20240601/mchs-1949831258.html
МЧС продолжает работу на затопленных территориях
МЧС продолжает работу на затопленных территориях - РИА Новости, 01.06.2024
МЧС продолжает работу на затопленных территориях
Сотрудники МЧС России продолжают работу на подтопленных территориях, спасатели Тюменской области продолжают работы по укреплению временных земляных насыпей и... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:38
2024-06-01T08:38
2024-06-01T08:41
происшествия
россия
тюменская область
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России продолжают работу на подтопленных территориях, спасатели Тюменской области продолжают работы по укреплению временных земляных насыпей и откачке воды, в Курганской области спасатели также откачивают воду, в Омской области продолжают доставлять гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба МЧС России. "По руслу реки Иртыш в Вагайском, Тобольском и Уватском районах, г. Тобольске спасатели Тюменской области продолжают работы по укреплению временных земляных насыпей и откачке воды с подтопленных территорий в населенных пунктах... В Курганской области... за сутки спасатели МЧС России откачали десять тысяч кубических метров воды... Спасатели Омской области продолжают доставлять гуманитарную помощь", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в Республике Саха (Якутия) на реке Анабар у населенного пункта Саскылах уровень воды составляет 1217 сантиметров, при критическом 1170 сантиметров, сохраняется подтопление 11 дворовых территорий. Там спланировано проведение взрывных работ. На реке Колыма ледоход проходит по территории Нижнеколымского района, уровень воды составляет 403 сантиметра, при критическом уровне 600 сантиметров, на реке Алазея ледоход проходит по территории Среднеколымского района, нижняя кромка в 100 километров ниже населенного пункта Аргахтах, уровень воды составляет 511 сантиметров при критическом 777 сантиметров.
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происшествия, россия, тюменская область, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Тюменская область, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС продолжает работу на затопленных территориях
МЧС: спасатели продолжают работу в Тюменской, Курганской, Омской областях
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сотрудники МЧС России продолжают работу на подтопленных территориях, спасатели Тюменской области продолжают работы по укреплению временных земляных насыпей и откачке воды, в Курганской области спасатели также откачивают воду, в Омской области продолжают доставлять гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба МЧС России.
"По руслу реки Иртыш в Вагайском, Тобольском и Уватском районах, г. Тобольске спасатели Тюменской области продолжают работы по укреплению временных земляных насыпей и откачке воды с подтопленных территорий в населенных пунктах... В Курганской области... за сутки спасатели МЧС России откачали десять тысяч кубических метров воды... Спасатели Омской области продолжают доставлять гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Республике Саха (Якутия) на реке Анабар у населенного пункта Саскылах уровень воды составляет 1217 сантиметров, при критическом 1170 сантиметров, сохраняется подтопление 11 дворовых территорий. Там спланировано проведение взрывных работ. На реке Колыма ледоход проходит по территории Нижнеколымского района, уровень воды составляет 403 сантиметра, при критическом уровне 600 сантиметров, на реке Алазея ледоход проходит по территории Среднеколымского района, нижняя кромка в 100 километров ниже населенного пункта Аргахтах, уровень воды составляет 511 сантиметров при критическом 777 сантиметров.