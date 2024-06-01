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Маск сделал загадочное предсказание о космосе

Маск сделал загадочное предсказание о космосе - РИА Новости, 01.06.2024

Маск сделал загадочное предсказание о космосе

На спутниках планеты Юпитер человечество обнаружит много чего интересного, предположил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:08

2024-06-01T22:08

2024-06-01T23:27

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. На спутниках планеты Юпитер человечество обнаружит много чего интересного, предположил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.Так он прокомментировал публикацию научно-популярного паблика Black Hole, посвященную второму по величине спутнику Юпитера Каллисто."Мы обнаружим много чего интересного на спутниках Юпитера", — написал Маск.В апреле миллиардер высказался о перспективах человечества в сфере колонизации Марса. По словам Маска, для колонизации Красной планеты потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, которые, по его мнению, можно будет доставить на планету за 20 лет.Предприниматель заявил, что миссии на Марс будут проводиться примерно раз в два года. Маск также подчеркнул, что большинство колонизаторов, возможно, больше не вернется назад на Землю, но при этом указал на необходимость обеспечить возможность возвращения.

https://ria.ru/20240523/kosmos-1947833287.html

https://ria.ru/20240515/nauka-1945879898.html

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космос - риа наука, илон маск, юпитер, марс, земля, сша, россия