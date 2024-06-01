https://ria.ru/20240601/markirovka-1949807578.html
В России началась маркировка соков, компотов и нектаров
В России началась маркировка соков, компотов и нектаров - РИА Новости, 01.06.2024
В России началась маркировка соков, компотов и нектаров
Обязательная маркировка соков, нектаров, компотов и напитков на растительном сырье началась в России с 1 июня 2024 года. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:15
2024-06-01T00:15
2024-06-01T00:15
экономика
россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обязательная маркировка соков, нектаров, компотов и напитков на растительном сырье началась в России с 1 июня 2024 года. До этого, 1 декабря 2023 года, началась маркировка для производителей и импортеров безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, компотов и напитков на растительном сырье), с 1 марта 2024 - она затронула производителей и импортеров безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой, также исключая соки, компоты и прочее. Теперь же маркировка стала обязательной для производителей и импортеров прочих безалкогольных напитков во всех видах упаковки, в том числе соков, нектаров, компотов и напитков на растительном сырье. С этой же даты начнется обязательная передача сведений в систему маркировки по первой отгрузке - в формате объемно-сортового учета. При этом генеральный директор "Каллисто Вижн", разработчика и интегратора решений и оборудования для маркировки, Павел Булгаков в беседе с РИА Новости отметил, что все технические решения по маркировке соков опробованы при маркировке сладких напитков и молочных продуктов - для упаковки этой категории товаров используются либо картонные упаковки как для молока, либо бутылки как для воды или пива. "Высоких скоростей на производстве соков нет, производители те же, что у безалкогольных напитков и воды. Поэтому каких-то технических сложностей здесь не будет. Они могут появиться позднее, когда будет выстраиваться вся цепочка прослеживаемости, но до этого еще достаточно далеко и есть время подготовиться", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240531/markirovka-1949691574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
В России началась маркировка соков, компотов и нектаров
В России с 1 июня началась обязательная маркировка соков, компотов и нектаров
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Обязательная маркировка соков, нектаров, компотов и напитков на растительном сырье началась в России с 1 июня 2024 года.
До этого, 1 декабря 2023 года, началась маркировка для производителей и импортеров безалкогольных напитков в стекле и полимерной упаковке (кроме соков, нектаров, компотов и напитков на растительном сырье), с 1 марта 2024 - она затронула производителей и импортеров безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой, также исключая соки, компоты и прочее.
Теперь же маркировка стала обязательной для производителей и импортеров прочих безалкогольных напитков во всех видах упаковки, в том числе соков, нектаров, компотов и напитков на растительном сырье. С этой же даты начнется обязательная передача сведений в систему маркировки по первой отгрузке - в формате объемно-сортового учета.
При этом генеральный директор "Каллисто Вижн", разработчика и интегратора решений и оборудования для маркировки, Павел Булгаков в беседе с РИА Новости отметил, что все технические решения по маркировке соков опробованы при маркировке сладких напитков и молочных продуктов - для упаковки этой категории товаров используются либо картонные упаковки как для молока, либо бутылки как для воды или пива.
"Высоких скоростей на производстве соков нет, производители те же, что у безалкогольных напитков и воды. Поэтому каких-то технических сложностей здесь не будет. Они могут появиться позднее, когда будет выстраиваться вся цепочка прослеживаемости, но до этого еще достаточно далеко и есть время подготовиться", - резюмировал он.