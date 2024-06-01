https://ria.ru/20240601/marki-1949809254.html

В России начался отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет

В России начался отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - РИА Новости, 01.06.2024

В России начался отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет

В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - останутся только QR-коды, которых теперь достаточно, чтобы рассчитывать налоги и... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:37

2024-06-01T00:37

2024-06-01T00:37

экономика

россия

владимир путин

алексей сазанов

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - останутся только QR-коды, которых теперь достаточно, чтобы рассчитывать налоги и таможенные пошлины. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня. В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию. Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяться на основе данных этой системы.

https://ria.ru/20240528/minfin-1949010522.html

https://ria.ru/20231127/aktsizy-1912237896.html

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экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов, евразийский экономический союз