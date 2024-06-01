https://ria.ru/20240601/mariupol-1949872968.html

Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь

Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь - РИА Новости, 01.06.2024

Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь

Мариуполь быстро и динамично развивается послевхождения Донбасса в состав России, рассказал в статье для infoBRICS бразильский журналист Лукас Лейрос. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:55

2024-06-01T13:55

2024-06-01T14:03

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мариуполь быстро и динамично развивается послевхождения Донбасса в состав России, рассказал в статье для infoBRICS бразильский журналист Лукас Лейрос."Меня и других иностранных журналистов, принимавших участие в этом пресс-туре, удивило быстрое восстановление города. Центр Мариуполя практически полностью отстроен", — поделился он.Лейрос также отметил, что в Мариуполе появляются новые рабочие места, а местная экономика развивается. Уровень жизни в городе для региона, находящегося в зоне конфликта, очень высок, подчеркнул журналист.Лукас Лейрос обратил внимание, что идет постепенное восстановление "Азовстали", за которую шли ожесточенные бои в 2022 году. Руины завода выполняют роль своеобразного мемориала, куда местные жители приходят, чтобы отдать дань памяти павшим воинам."Поездка в этот регион была необходима для того, чтобы журналисты со всего мира смогли показать правду о Мариуполе. То, что мы там увидели, – это реальность, которую западные СМИ хотят скрыть: Российская Федерация делает все возможное, чтобы новые регионы не продолжали страдать от последствий этого конфликта", — заключил репортер.Президент России Владимир Путин отмечал, что внешний облик Мариуполя меняется, в городе развивается система здравоохранения, образования, такие изменения будут происходить и в Донецке, и во всей ДНР.

https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html

https://ria.ru/20240202/mariupol-1925046214.html

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в мире, мариуполь, россия, донбасс, владимир путин, брикс