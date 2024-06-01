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Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь - РИА Новости, 01.06.2024
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13:55 01.06.2024 (обновлено: 14:03 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/mariupol-1949872968.html
Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь
Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь - РИА Новости, 01.06.2024
Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь
Мариуполь быстро и динамично развивается послевхождения Донбасса в состав России, рассказал в статье для infoBRICS бразильский журналист Лукас Лейрос. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:55
2024-06-01T14:03
в мире
мариуполь
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мариуполь быстро и динамично развивается послевхождения Донбасса в состав России, рассказал в статье для infoBRICS бразильский журналист Лукас Лейрос."Меня и других иностранных журналистов, принимавших участие в этом пресс-туре, удивило быстрое восстановление города. Центр Мариуполя практически полностью отстроен", — поделился он.Лейрос также отметил, что в Мариуполе появляются новые рабочие места, а местная экономика развивается. Уровень жизни в городе для региона, находящегося в зоне конфликта, очень высок, подчеркнул журналист.Лукас Лейрос обратил внимание, что идет постепенное восстановление "Азовстали", за которую шли ожесточенные бои в 2022 году. Руины завода выполняют роль своеобразного мемориала, куда местные жители приходят, чтобы отдать дань памяти павшим воинам."Поездка в этот регион была необходима для того, чтобы журналисты со всего мира смогли показать правду о Мариуполе. То, что мы там увидели, – это реальность, которую западные СМИ хотят скрыть: Российская Федерация делает все возможное, чтобы новые регионы не продолжали страдать от последствий этого конфликта", — заключил репортер.Президент России Владимир Путин отмечал, что внешний облик Мариуполя меняется, в городе развивается система здравоохранения, образования, такие изменения будут происходить и в Донецке, и во всей ДНР.
https://ria.ru/20240328/mariupol-1936292526.html
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в мире, мариуполь, россия, донбасс, владимир путин, брикс
В мире, Мариуполь, Россия, Донбасс, Владимир Путин, БРИКС
Иностранный журналист рассказал, что его поразило в поездке в Мариуполь

Журналист Лейрос был поражен процветающим Мариуполем

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в городском саду после реставрации в Мариуполе
Отдыхающие в городском саду после реставрации в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Отдыхающие в городском саду после реставрации в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Мариуполь быстро и динамично развивается послевхождения Донбасса в состав России, рассказал в статье для infoBRICS бразильский журналист Лукас Лейрос.
"Меня и других иностранных журналистов, принимавших участие в этом пресс-туре, удивило быстрое восстановление города. Центр Мариуполя практически полностью отстроен", — поделился он.
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Лейрос также отметил, что в Мариуполе появляются новые рабочие места, а местная экономика развивается. Уровень жизни в городе для региона, находящегося в зоне конфликта, очень высок, подчеркнул журналист.
Лукас Лейрос обратил внимание, что идет постепенное восстановление "Азовстали", за которую шли ожесточенные бои в 2022 году. Руины завода выполняют роль своеобразного мемориала, куда местные жители приходят, чтобы отдать дань памяти павшим воинам.
"Поездка в этот регион была необходима для того, чтобы журналисты со всего мира смогли показать правду о Мариуполе. То, что мы там увидели, – это реальность, которую западные СМИ хотят скрыть: Российская Федерация делает все возможное, чтобы новые регионы не продолжали страдать от последствий этого конфликта", — заключил репортер.
Президент России Владимир Путин отмечал, что внешний облик Мариуполя меняется, в городе развивается система здравоохранения, образования, такие изменения будут происходить и в Донецке, и во всей ДНР.
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