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Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам - РИА Новости, 01.06.2024
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16:03 01.06.2024 (обновлено: 17:13 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/lavrov-1949891853.html
Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам
Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам - РИА Новости, 01.06.2024
Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам
Решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности крайне циничны, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:03
2024-06-01T17:13
сергей лавров
россия
германия
холокост
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности крайне циничны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности"."Мы обратились к ним (к Германии. — Прим. ред.) и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало", — сказал глава МИД.Он отметил, что лично обсуждал этот вопрос с президентом Германии и пытался проводить работу в других ведомствах, но результата не последовало.В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи.В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ, в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".
https://ria.ru/20240318/genotsid-1934056479.html
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html
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сергей лавров, россия, германия, холокост
Сергей Лавров, Россия, Германия, Холокост
Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам

Лавров: позиция Берлина по выплатам блокадникам цинична

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности крайне циничны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности".
"Мы обратились к ним (к Германии. — Прим. ред.) и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало", — сказал глава МИД.
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Он отметил, что лично обсуждал этот вопрос с президентом Германии и пытался проводить работу в других ведомствах, но результата не последовало.

В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.

В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи.
В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ, в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".
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