https://ria.ru/20240601/lavrov-1949891853.html

Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам

Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам - РИА Новости, 01.06.2024

Лавров осудил Германию за заявления о выплатах блокадникам

Решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности крайне циничны, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:03

2024-06-01T16:03

2024-06-01T17:13

сергей лавров

россия

германия

холокост

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам Ленинграда еврейской национальности крайне циничны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту "Без срока давности"."Мы обратились к ним (к Германии. — Прим. ред.) и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало", — сказал глава МИД.Он отметил, что лично обсуждал этот вопрос с президентом Германии и пытался проводить работу в других ведомствах, но результата не последовало.В ноябре минувшего года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи.В марте она заявила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Дипломат подчеркнула, что Берлин проводит свою политику вопреки положениям международно-правовых документов. Также Захарова напомнила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/60/7 о холокосте говорит о страданиях "евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", ту же формулировку использует резолюция ЮНЕСКО 34С/61. Берлинская декларация ОБСЕ, в целом упоминает "все этнические и религиозные группы".

https://ria.ru/20240318/genotsid-1934056479.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html

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сергей лавров, россия, германия, холокост