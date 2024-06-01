https://ria.ru/20240601/lager-1949826280.html
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2024
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен
Дети Херсонской области в соответствии с действующей программой бесплатно получают путевки в Артек и в другие детские оздоровительные лагеря Крыма и... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T07:33
2024-06-01T07:33
2024-06-01T07:33
общество
херсонская область
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/66/1562356656_0:63:3418:1986_1920x0_80_0_0_bd4af938b3e8e09cc8557b85682ff466.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Дети Херсонской области в соответствии с действующей программой бесплатно получают путевки в Артек и в другие детские оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. "Это масштабная программа. Отправляются и в Артек, отправляются и в другие крымские лагеря. Есть соответствующие соглашения. Отправляются и в Краснодарский край. Эта программа проходит и в течение учебного года, потому что дети выезжают на соревнования, на различные конкурсы", - сообщил омбудсмен. По словам правозащитника, после вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации все дети Херсонской области бесплатно прошли комплексное медицинское обследование. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240601/semi-1949823247.html
https://ria.ru/20240601/tsvo-1949821313.html
херсонская область
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156235/66/1562356656_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_542f171a5ee3fc04e6d7da432230722d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, херсонская область , россия, краснодарский край
Общество, Херсонская область , Россия, Краснодарский край
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен
Омбудсмен Георгиев: дети Херсонской области бесплатно получают путевки в Артек