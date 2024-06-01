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Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2024
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07:33 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/lager-1949826280.html
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен - РИА Новости, 01.06.2024
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен
Дети Херсонской области в соответствии с действующей программой бесплатно получают путевки в Артек и в другие детские оздоровительные лагеря Крыма и... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T07:33
2024-06-01T07:33
общество
херсонская область
россия
краснодарский край
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Дети Херсонской области в соответствии с действующей программой бесплатно получают путевки в Артек и в другие детские оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. "Это масштабная программа. Отправляются и в Артек, отправляются и в другие крымские лагеря. Есть соответствующие соглашения. Отправляются и в Краснодарский край. Эта программа проходит и в течение учебного года, потому что дети выезжают на соревнования, на различные конкурсы", - сообщил омбудсмен. По словам правозащитника, после вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации все дети Херсонской области бесплатно прошли комплексное медицинское обследование. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240601/semi-1949823247.html
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херсонская область
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общество, херсонская область , россия, краснодарский край
Общество, Херсонская область , Россия, Краснодарский край
Херсонские дети бесплатно получают путевки в лагеря, заявил омбудсмен

Омбудсмен Георгиев: дети Херсонской области бесплатно получают путевки в Артек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"Артек"
Артек - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Дети Херсонской области в соответствии с действующей программой бесплатно получают путевки в Артек и в другие детские оздоровительные лагеря Крыма и Краснодарского края, рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
"Это масштабная программа. Отправляются и в Артек, отправляются и в другие крымские лагеря. Есть соответствующие соглашения. Отправляются и в Краснодарский край. Эта программа проходит и в течение учебного года, потому что дети выезжают на соревнования, на различные конкурсы", - сообщил омбудсмен.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Омбудсмен Херсонской области рассказал о положении многодетных семей
06:39
По словам правозащитника, после вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации все дети Херсонской области бесплатно прошли комплексное медицинское обследование.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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ОбществоХерсонская областьРоссияКраснодарский край
 
 
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