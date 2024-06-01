https://ria.ru/20240601/krokus-1949913562.html

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали - РИА Новости, 01.06.2024

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали

По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следует из... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:53

2024-06-01T18:53

2024-06-01T18:53

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

москва

махачкала

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве обвиняемых привлечено 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых, еще пять человек поместили в СИЗО в Махачкале.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html

красногорск

москва

махачкала

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