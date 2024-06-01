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По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали - РИА Новости, 01.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:53 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/krokus-1949913562.html
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали - РИА Новости, 01.06.2024
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали
По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следует из... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:53
2024-06-01T18:53
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
москва
махачкала
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве обвиняемых привлечено 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых, еще пять человек поместили в СИЗО в Махачкале.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html
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происшествия, красногорск, москва, махачкала, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Москва, Махачкала, Крокус, Крокус Сити Холл
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестовали

По делу "Крокуса" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, 2 под подпиской

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. По делу о теракте в "Крокус сити холле" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы, еще двум избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых.
"В качестве обвиняемых привлечено 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке.
Сотрудник ОМОНа у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых, еще пять человек поместили в СИЗО в Махачкале.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскМоскваМахачкалаКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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