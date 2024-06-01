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Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.06.2024
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14:12 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.06.2024
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:12
2024-06-01T14:12
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240531/krokus-1949619674.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Суд признал 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых.
"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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