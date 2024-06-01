https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.06.2024
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:12
2024-06-01T14:12
2024-06-01T14:12
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935954123_0:153:2041:1301_1920x0_80_0_0_163c0ff6d3a666dbdebc7e53ebe30396.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240531/krokus-1949619674.html
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935954123_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0c58fba1d6018d86b554dffb23332b57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Суд признал 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых.
"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.