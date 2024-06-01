https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 01.06.2024

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:12

2024-06-01T14:12

2024-06-01T14:12

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240531/krokus-1949619674.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус