https://ria.ru/20240601/krokus-1949817825.html

СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела

СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела - РИА Новости, 01.06.2024

СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела

Два сотрудника "Крокус сити холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:31

2024-06-01T03:31

2024-06-01T03:41

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

москва

крокус сити холл

crocus group

крокус

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Два сотрудника "Крокус сити холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Коммерсант"."После теракта в «Крокус Сити Холле» <...> Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <...> Как стало известно “Ъ”, его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала", — говорится в публикации.По данным издания, обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. Они отрицают свою вину в гибели людей, отметили в материале.Ранее РИА Новости по материалам судов выяснило, что следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокусе".Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html

россия

красногорск

москва

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