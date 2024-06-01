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СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела - РИА Новости, 01.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:31 01.06.2024 (обновлено: 03:41 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/krokus-1949817825.html
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела - РИА Новости, 01.06.2024
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
Два сотрудника "Крокус сити холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:31
2024-06-01T03:41
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
москва
крокус сити холл
crocus group
крокус
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Два сотрудника "Крокус сити холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Коммерсант"."После теракта в «Крокус Сити Холле» &lt;...&gt; Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. &lt;...&gt; Как стало известно “Ъ”, его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала", — говорится в публикации.По данным издания, обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. Они отрицают свою вину в гибели людей, отметили в материале.Ранее РИА Новости по материалам судов выяснило, что следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокусе".Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html
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происшествия, россия, красногорск, москва, крокус сити холл, crocus group, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Москва, Крокус Сити Холл, Crocus Group, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела

"Ъ": два сотрудника "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Два сотрудника "Крокус сити холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Коммерсант".
"После теракта в «Крокус Сити Холле» <...> Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <...> Как стало известно “Ъ”, его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала", — говорится в публикации.
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Западные заказчики терактов в России ждут своей участи
2 апреля, 08:00
По данным издания, обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. Они отрицают свою вину в гибели людей, отметили в материале.
Ранее РИА Новости по материалам судов выяснило, что следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокусе".
Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.
Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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30 мая, 02:03
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскМоскваКрокус Сити ХоллCrocus GroupКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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