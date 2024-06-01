https://ria.ru/20240601/krokus-1949817825.html
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела - РИА Новости, 01.06.2024
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
Два сотрудника "Крокус сити холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:31
2024-06-01T03:31
2024-06-01T03:41
теракт в "крокус сити холле"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Два сотрудника "Крокус сити холла" стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет "Коммерсант"."После теракта в «Крокус Сити Холле» <...> Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. <...> Как стало известно “Ъ”, его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала", — говорится в публикации.По данным издания, обвиняемых отпустили под подписку о невыезде. Они отрицают свою вину в гибели людей, отметили в материале.Ранее РИА Новости по материалам судов выяснило, что следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту теракта в "Крокусе".Сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов заявлял РИА Новости, что все системы безопасности в "Крокусе" работали, в том числе и оповещение, а во всех пожарных гидрантах было давление. Позднее в эфире РБК он же говорил, что огнезащитная система "сработала максимально", "есть помещения, вообще не поврежденные огнем", а без соблюдения противопожарных норм здание нельзя было бы ввести в эксплуатацию.Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
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Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Москва, Крокус Сити Холл, Crocus Group, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
"Ъ": два сотрудника "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела