https://ria.ru/20240601/krishnaity-1949923107.html

СМИ: сотрудники военкомата в Закарпатской области задержали кришнаитов

СМИ: сотрудники военкомата в Закарпатской области задержали кришнаитов - РИА Новости, 01.06.2024

СМИ: сотрудники военкомата в Закарпатской области задержали кришнаитов

В Закарпатской области Украины сотрудники военкомата задержали кришнаитов, которые после задержания пели песни в здании военного комиссариата, сообщает... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:20

2024-06-01T20:20

2024-06-01T20:20

специальная военная операция на украине

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закарпатская область

мукачево

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Закарпатской области Украины сотрудники военкомата задержали кришнаитов, которые после задержания пели песни в здании военного комиссариата, сообщает украинская "Судебно-юридическая газета". Как сообщал 30 мая правозащитник и исполнительный директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, граждане Украины не имеют право отказаться от службы в ВСУ по религиозным убеждениям в период действия военного положения. По данным газеты, конфликт между представителями военкомата и кришнаитами произошел возле санатория "Солнечная долина" недалеко от города Мукачево, расположенного в Закарпатской области. "Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, военкомата на Украине - ред.) собирались вручить повестки, но это вызвало агрессию среди кришнаитов. Толпа людей не подпускала военных к (мобилизационного возраста - ред.) мужчинам. Есть информация, что мужчин все же задержали и доставили в ТЦК", - сообщает издание. Отмечается, что на распространенных местными Telegram-каналах видео зафиксировано, как задержанные поют песни в военкомате. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://radiosputnik.ru/20240601/voenkomat-1949903998.html

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948063279.html

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закарпатская область

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в мире, украина, закарпатская область, мукачево, владимир зеленский, вооруженные силы украины