https://ria.ru/20240601/kosmos-1949880697.html

Космический грузовик "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС - РИА Новости, 01.06.2024

Космический грузовик "Прогресс МС-27" пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" после двухсуточного полета пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос". РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:46

2024-06-01T14:46

2024-06-01T15:02

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-27" после двухсуточного полета пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос". "Прогресс" общей массой 7,4 тонны доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе 1,3 тонны сухих грузов для систем станции и экипажа МКС. Как уточнили в "Роскосмосе", на орбиту отправили оборудование для экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т" и "Ураган". Кроме того, на борту корабля 754 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 40 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.Ракета "Союз-2.1а" стартовала с "Прогрессом МС-27" с космодрома Байконур в 12:43 мск 30 мая. Через 8 минут 49 секунд она вывела грузовик на околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полет к станции. Корабль пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС.Место на нем для нового грузовика освободил "Прогресс МС-25", который находился в составе станции с 3 декабря 2023 года и был затоплен в несудоходном районе Тихого океана 28 мая.

https://ria.ru/20240514/roskosmos-1945757410.html

https://ria.ru/20240526/kosmos-1948389103.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), тихий океан, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)