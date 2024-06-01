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В Москве прошел концерт "Пикника", перенесенный из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 01.06.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
22:01 01.06.2024 (обновлено: 22:02 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/kontsert-1949936754.html
В Москве прошел концерт "Пикника", перенесенный из-за теракта в "Крокусе"
В Москве прошел концерт "Пикника", перенесенный из-за теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 01.06.2024
В Москве прошел концерт "Пикника", перенесенный из-за теракта в "Крокусе"
Концерт рок-группы "Пикник", ранее не состоявшийся из-за теракта в "Крокус сити холле" 22 марта, прошел в концертном зале "Live Арена" в Москве в субботу,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T22:01
2024-06-01T22:02
теракт в "крокус сити холле"
пикник
крокус
крокус сити холл
владимир путин
россия
москва
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Концерт рок-группы "Пикник", ранее не состоявшийся из-за теракта в "Крокус сити холле" 22 марта, прошел в концертном зале "Live Арена" в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии были усилены меры безопасности. Зрителей просили выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать. Возле концертного зала по периметру стоят сотрудники полиции. Артисты исполнили песни "Египтянин", "Черная каракатица", "У шамана три руки", "Фиолетово-черный" и многие другие. Поклонники "Пикника" встретили музыкантов бурными овациями, а проводили аплодисментами и криками: "Ещё!". Концерт "Пикника" не состоялся в "Крокус сити холле" 22 марта, где был совершен теракт. Коллектив перенес мероприятие на 1 июня. Ранее, 27 марта, "Пикник" выступил в Санкт-Петербурге, концерт был посвящен жертвам теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Собранные средства были направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html
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Досмотр перед концертом группы "Пикник" в Москве
Меры безопасности усилены в концертном зале в Москве перед концертом рок-группы «Пикник», перенесенным с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле».
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пикник, крокус, крокус сити холл, владимир путин, россия, москва, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Пикник, Крокус, Крокус Сити Холл, Владимир Путин, Россия, Москва, Общество
В Москве прошел концерт "Пикника", перенесенный из-за теракта в "Крокусе"

Концерт "Пикника", перенесенный из-за теракта в "Крокус Сити", прошел в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГруппа "Пикник"
Группа Пикник - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Группа "Пикник". Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Концерт рок-группы "Пикник", ранее не состоявшийся из-за теракта в "Крокус сити холле" 22 марта, прошел в концертном зале "Live Арена" в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии были усилены меры безопасности. Зрителей просили выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать. Возле концертного зала по периметру стоят сотрудники полиции.
Артисты исполнили песни "Египтянин", "Черная каракатица", "У шамана три руки", "Фиолетово-черный" и многие другие. Поклонники "Пикника" встретили музыкантов бурными овациями, а проводили аплодисментами и криками: "Ещё!".
Концерт "Пикника" не состоялся в "Крокус сити холле" 22 марта, где был совершен теракт. Коллектив перенес мероприятие на 1 июня.
Ранее, 27 марта, "Пикник" выступил в Санкт-Петербурге, концерт был посвящен жертвам теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Собранные средства были направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Вчера, 14:12
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПикникКрокусКрокус Сити ХоллВладимир ПутинРоссияМоскваОбщество
 
 
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