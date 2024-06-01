https://ria.ru/20240601/kontrol-1949918265.html

На концерте "Пикника", перенесенном из-за теракта, усилили контроль

На концерте "Пикника", перенесенном из-за теракта, усилили контроль - РИА Новости, 01.06.2024

На концерте "Пикника", перенесенном из-за теракта, усилили контроль

При входе на концерт рок-группы "Пикник", который был перенесен с 22 марта после теракта в "Крокус сити холле", усилены меры безопасности в концертном зале... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T19:41

2024-06-01T19:41

2024-06-01T19:56

теракт в "крокус сити холле"

россия

владимир путин

пикник

крокус сити холл

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. При входе на концерт рок-группы "Пикник", который был перенесен с 22 марта после теракта в "Крокус сити холле", усилены меры безопасности в концертном зале "Live Арена" в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Зрителей просят выбросить все напитки, включая воду, а рюкзаки и большие сумки просканировать. Возле концертного зала по периметру стоят сотрудники полиции. Концерт "Пикника" не состоялся в "Крокус сити холле" 22 марта, где был совершен теракт. Коллектив перенес мероприятие на 1 июня. Ранее, 27 марта, "Пикник" выступил в Санкт-Петербурге, концерт был посвящен жертвам теракта в концертном зале "Крокус сити холл". Собранные средства были направлены пострадавшим и семьям погибших в террористической атаке. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек. "Крокус сити холл" в результате пожара полностью сгорел. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240601/krokus-1949875450.html

https://ria.ru/20240524/naryshkin-1948094892.html

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Досмотр перед концертом группы "Пикник" в Москве Меры безопасности усилены в концертном зале в Москве перед концертом рок-группы «Пикник», перенесенным с 22 марта после теракта в «Крокус Сити Холле». 2024-06-01T19:41 true PT0M11S

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россия, владимир путин, пикник, крокус сити холл, общество