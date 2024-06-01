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Большой Волжский Крестный ход стартовал в Тверской области - РИА Новости, 01.06.2024
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Тверская область
 
16:13 01.06.2024 (обновлено: 16:14 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/khod-1949893890.html
Большой Волжский Крестный ход стартовал в Тверской области
Большой Волжский Крестный ход стартовал в Тверской области - РИА Новости, 01.06.2024
Большой Волжский Крестный ход стартовал в Тверской области
В субботу в деревне Волговерховье Осташковского округа Тверской области стартовал юбилейный XXV Волжский Крестный ход, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:13
2024-06-01T16:14
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В субботу в деревне Волговерховье Осташковского округа Тверской области стартовал юбилейный XXV Волжский Крестный ход, сообщает пресс-служба правительства региона. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского женского монастыря, после чего совершил чин малого водоосвящения на истоке Волги. В торжественном открытии Крестного хода приняли участие губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутат Госдумы Юлия Саранова, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, представители федеральных и региональных ведомств, главы муниципальных образований, семьи бойцов СВО, многодетные семьи и другие почетные гости. "Начало Волжского Крестного хода с освящения колыбели великой русской реки – это не только дань уважения старинной, еще дореволюционной традиции, но и очень важный символ наших сегодняшних дней. Здесь Волга, самая крупная река Европы, рождается из небольшого родника и лишь потом набирает силу и становится полноводной. Так и большая, дружная, счастливая семья рождается в супружеском союзе мужчины и женщины, укрепляется рождением детей. Неслучайно у слов "род", "родник", "родители", "Родина" общий корень", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что сегодня, как и столетия назад, Россия отстаивает право на свой путь развития, основанный на высоких идеалах православия, традиционных семейных устоях, единстве русского мира, в то время как на Западе уничтожаются фундаментальные ценности, на основе которых развивалась человеческая цивилизация. "Это мероприятие, которое показывает всем нам пример, как можно семьями с детьми приезжать вместе, находиться на истоке великой русской реки Волги. Очень хорошо, что есть такой повод побыть вместе, порадоваться, отметить событие, которое дает возможность еще раз оценить, что для нас ценно: это наши дети, наша семья, наша Родина, наше государство", – сказал Руденя, общаясь с журналистами. По данным пресс-службы, в этом году главной святыней Волжского Крестного хода, который проходит под девизом "Отцовство и материнство – благословенный дар Божий", является икона покровителей семьи, любви, верности и многодетности – святого благоверного великого князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини и инокини Анны Кашинской с частицами их мощей. Волжский Крестный ход встретят в деревнях Сосница, Заполек, Климова Гора, Никола Рожок Осташковского округа, в Ниловой пустыни, затем в Пено, Селижарово и деревне Ельцы. В маршрут паломников также войдут Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, деревня Орша Калининского округа, села Городня, Свердлово и Дмитрова Гора Конаковского округа и Конаково, Дубна Московской области, Кимры, поселок Белый Городок Кимрского округа, Кашин. Завершится Волжский Крестный ход 14 июня в Калязине.
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игорь руденя, россия, европа, елец, госдума рф, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Россия, Европа, Елец, Госдума РФ, Тверская область
Большой Волжский Крестный ход стартовал в Тверской области

Большой Волжский Крестный ход стартовал в Тверской области

© Фото предоставлено правительством Тверской областиБольшой Волжский Крестный ход в Тверской области
Большой Волжский Крестный ход в Тверской области
© Фото предоставлено правительством Тверской области
Большой Волжский Крестный ход в Тверской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В субботу в деревне Волговерховье Осташковского округа Тверской области стартовал юбилейный XXV Волжский Крестный ход, сообщает пресс-служба правительства региона.
Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Ольгинского женского монастыря, после чего совершил чин малого водоосвящения на истоке Волги. В торжественном открытии Крестного хода приняли участие губернатор Игорь Руденя, сенатор РФ Людмила Скаковская, депутат Госдумы Юлия Саранова, председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, представители федеральных и региональных ведомств, главы муниципальных образований, семьи бойцов СВО, многодетные семьи и другие почетные гости.
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"Начало Волжского Крестного хода с освящения колыбели великой русской реки – это не только дань уважения старинной, еще дореволюционной традиции, но и очень важный символ наших сегодняшних дней. Здесь Волга, самая крупная река Европы, рождается из небольшого родника и лишь потом набирает силу и становится полноводной. Так и большая, дружная, счастливая семья рождается в супружеском союзе мужчины и женщины, укрепляется рождением детей. Неслучайно у слов "род", "родник", "родители", "Родина" общий корень", - сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что сегодня, как и столетия назад, Россия отстаивает право на свой путь развития, основанный на высоких идеалах православия, традиционных семейных устоях, единстве русского мира, в то время как на Западе уничтожаются фундаментальные ценности, на основе которых развивалась человеческая цивилизация.
"Это мероприятие, которое показывает всем нам пример, как можно семьями с детьми приезжать вместе, находиться на истоке великой русской реки Волги. Очень хорошо, что есть такой повод побыть вместе, порадоваться, отметить событие, которое дает возможность еще раз оценить, что для нас ценно: это наши дети, наша семья, наша Родина, наше государство", – сказал Руденя, общаясь с журналистами.
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По данным пресс-службы, в этом году главной святыней Волжского Крестного хода, который проходит под девизом "Отцовство и материнство – благословенный дар Божий", является икона покровителей семьи, любви, верности и многодетности – святого благоверного великого князя Михаила Тверского и святой благоверной княгини и инокини Анны Кашинской с частицами их мощей.
Волжский Крестный ход встретят в деревнях Сосница, Заполек, Климова Гора, Никола Рожок Осташковского округа, в Ниловой пустыни, затем в Пено, Селижарово и деревне Ельцы.
В маршрут паломников также войдут Ржев, Зубцов, Старица, Тверь, деревня Орша Калининского округа, села Городня, Свердлово и Дмитрова Гора Конаковского округа и Конаково, Дубна Московской области, Кимры, поселок Белый Городок Кимрского округа, Кашин. Завершится Волжский Крестный ход 14 июня в Калязине.
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