https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:37
2024-06-01T03:37
2024-06-01T03:41
специальная военная операция на украине
херсон
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин призывного возраста, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья города Херсон. "Непосредственно во время богослужений возле храмов присутствуют сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.). Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в ВСУ. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания", - сообщил представитель херсонского пророссийского сопротивления. По словам подпольщика, кураторы религиозных организаций из числа сотрудников СБУ, обязали настоятелей действующих на территории Украины храмов склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии.
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949549586.html
херсон
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f51bd6f98e9159f23babb012be5b883a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия, Россия
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
Подполье: в Херсоне во время богослужений у храмов дежурят украинские военкомы