https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html

Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье

Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье

Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:37

2024-06-01T03:37

2024-06-01T03:41

специальная военная операция на украине

херсон

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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин призывного возраста, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья города Херсон. "Непосредственно во время богослужений возле храмов присутствуют сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.). Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в ВСУ. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания", - сообщил представитель херсонского пророссийского сопротивления. По словам подпольщика, кураторы религиозных организаций из числа сотрудников СБУ, обязали настоятелей действующих на территории Украины храмов склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии.

https://ria.ru/20240531/ukraina-1949549586.html

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херсон, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия, россия