Рейтинг@Mail.ru
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:37 01.06.2024 (обновлено: 03:41 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/kherson-1949818173.html
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье
Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:37
2024-06-01T03:41
специальная военная операция на украине
херсон
украина
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин призывного возраста, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья города Херсон. "Непосредственно во время богослужений возле храмов присутствуют сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.). Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в ВСУ. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания", - сообщил представитель херсонского пророссийского сопротивления. По словам подпольщика, кураторы религиозных организаций из числа сотрудников СБУ, обязали настоятелей действующих на территории Украины храмов склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии.
https://ria.ru/20240531/ukraina-1949549586.html
херсон
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f51bd6f98e9159f23babb012be5b883a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, украина, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия, Россия
Украинские военкомы дежурят возле храмов в Херсоне, заявили в подполье

Подполье: в Херсоне во время богослужений у храмов дежурят украинские военкомы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Возле входа в действующие украинские храмы и другие религиозные организации во время богослужений дежурят по 2-3 украинских военкома с целью выявления мужчин призывного возраста, сообщили РИА Новости представители пророссийского подполья города Херсон.
"Непосредственно во время богослужений возле храмов присутствуют сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат - ред.). Они ведут наблюдение с целью выявить максимальное количество призывников для мобилизации в ВСУ. Наблюдение ведется на всех службах, включая венчания и отпевания", - сообщил представитель херсонского пророссийского сопротивления.
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Источник: украинским силовикам приказали мешать переездам призывников
Вчера, 03:08
По словам подпольщика, кураторы религиозных организаций из числа сотрудников СБУ, обязали настоятелей действующих на территории Украины храмов склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала