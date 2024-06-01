https://ria.ru/20240601/kharkov-1949914921.html

"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении

"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.06.2024

"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении

ВСУ потерпели крах на Харьковском направлении из-за отсутствия хорошей обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T19:12

2024-06-01T19:12

2024-06-01T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

сергей кривонос

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВСУ потерпели крах на Харьковском направлении из-за отсутствия хорошей обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы с организацией обороны и фортификацией — в том числе на территории Харьковской области, — поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия. Нам все же надо сделать определенные выводы из тех провалов", — отметил он.По словам генерала, эта ситуация дестабилизировала в определенной степени восприятие украинцами киевского режима в отношении обороны на разных направлениях."Все были уверены, что там все хорошо. Даже президент страны сказал, что все супер, а потом <…> оказалось в реальности, что это достаточно проблематично. И какое было мощное разочарование", — резюмировал Кривонос.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.

https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949898633.html

https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949906775.html

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в мире, харьковская область, сергей кривонос, виталий ганчев, вооруженные силы украины