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"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 01.06.2024 (обновлено: 23:12 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/kharkov-1949914921.html
"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении
"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении - РИА Новости, 01.06.2024
"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении
ВСУ потерпели крах на Харьковском направлении из-за отсутствия хорошей обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:12
2024-06-01T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
сергей кривонос
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВСУ потерпели крах на Харьковском направлении из-за отсутствия хорошей обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы с организацией обороны и фортификацией — в том числе на территории Харьковской области, — поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия. Нам все же надо сделать определенные выводы из тех провалов", — отметил он.По словам генерала, эта ситуация дестабилизировала в определенной степени восприятие украинцами киевского режима в отношении обороны на разных направлениях."Все были уверены, что там все хорошо. Даже президент страны сказал, что все супер, а потом &lt;…&gt; оказалось в реальности, что это достаточно проблематично. И какое было мощное разочарование", — резюмировал Кривонос.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949898633.html
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в мире, харьковская область, сергей кривонос, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Сергей Кривонос, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
"Все супер". Генерал ВСУ раскрыл, что случилось на Харьковском направлении

Генерал Кривонос: отсутствие обороны на Харьковском направлении стало провалом

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВСУ потерпели крах на Харьковском направлении из-за отсутствия хорошей обороны, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой".
"Русские увидели, что у нас есть определенные проблемы с организацией обороны и фортификацией — в том числе на территории Харьковской области, — поэтому они достаточно быстро смогли перебрасывать нужное количество ресурсов, чтобы нарастить там усилия. Нам все же надо сделать определенные выводы из тех провалов", — отметил он.
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По словам генерала, эта ситуация дестабилизировала в определенной степени восприятие украинцами киевского режима в отношении обороны на разных направлениях.
"Все были уверены, что там все хорошо. Даже президент страны сказал, что все супер, а потом <…> оказалось в реальности, что это достаточно проблематично. И какое было мощное разочарование", — резюмировал Кривонос.
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьСергей КривоносВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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