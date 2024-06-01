Ганчев рассказал о реакции Киева на удары по военным объектам в Харькове
Ганчев: украинские силовики вывозят из Харькова архивы и личные дела сотрудников
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинские силовые структуры вывозят из Харькова и ряда других населенных пунктов Харьковской области в западную часть страны архивы и личные дела сотрудников, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
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"Насчет оттока властей я могу сказать, что и так из города Харькова и некоторых населенных пунктов уже этот отток произошел. Нам известно о том, что и некоторые силовые структуры свои архивы вывозят и дела личного состава западнее. Так же, как раньше они уже начали вывозить из города Харькова стратегические предприятия, практически вырезая всё оборудование", - сказал Ганчев в ответ на вопрос, как сказываются на действиях противника удары российских войск по военным объектам ВСУ в Харьковской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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