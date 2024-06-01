https://ria.ru/20240601/karlson-1949826811.html
Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, заявил Карлсон
Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, заявил Карлсон - РИА Новости, 01.06.2024
Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, заявил Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, а Соединенные Штаты предали Киев, как никто другой. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T07:41
2024-06-01T07:41
2024-06-01T07:42
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, а Соединенные Штаты предали Киев, как никто другой. "Они уже распродают землю на Украине иностранным инвесторам, наводнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать. Через 50 лет не будет такой нации, как Украина", - сказал он в беседе с Дональдом Трампом-младшим. По словам Карлсона, "ни одна страна не предала Украину так", как это сделали США.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949824993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, такер карлсон, дональд трамп
В мире, Украина, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп
Украина может перестать существовать в ближайшие 50 лет, заявил Карлсон
Такер Карлсон заявил, что США предали Украину, как никто другой