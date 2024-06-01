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Первая женщина зарегистрировалась на выборах президента Ирана - РИА Новости, 01.06.2024
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17:57 01.06.2024 (обновлено: 18:10 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/iran-1949907348.html
Первая женщина зарегистрировалась на выборах президента Ирана
Первая женщина зарегистрировалась на выборах президента Ирана - РИА Новости, 01.06.2024
Первая женщина зарегистрировалась на выборах президента Ирана
Зохре Элахиан стала первой женщиной, которая смогла пройти регистрацию на предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных в Иране после гибели в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:57
2024-06-01T18:10
справки
иран
али лариджани
саид джалили
мохаммад мохбер
крушение вертолета президента ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949909194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e44d266ba65aeab0d5486d9a4819b2ac.jpg
ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Зохре Элахиан стала первой женщиной, которая смогла пройти регистрацию на предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr. "Зохре Элахиан после регистрации (своей кандидатуры на президентских выборах - ред.)... сказала... "Девиз моего правительства – "здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество"", - говорится в сообщении агентства. За прошедшие два с половиной дня свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-глава Центробанка страны Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили и играющий активную роль в администрации Верховного лидера Ирана экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Сейед Вахид Хагганиан. Помимо них свои кандидатуры для участия в гонке за президентское кресло выдвинули экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, экс-замминистра по делам спорта и молодежи Ахмад Расули-нежад, генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, генеральный секретарь партии независимости и равенства Годратали Хешматиан, действующие члены парламента Мохаммадреза Саббагиан, Аббас Могтадаи и Мохаммад Хошчехре, а также бывший парламентарий Махмуд Ахмади-Бигаш. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, говорится в сообщении агентства. Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур - при возникновении необходимости его проведения - пройдет 5 июля.
https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html
https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html
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справки, иран, али лариджани, саид джалили, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана
Справки, Иран, Али Лариджани, Саид Джалили, Мохаммад Мохбер, Крушение вертолета президента Ирана
Первая женщина зарегистрировалась на выборах президента Ирана

Mehr: Зохре Элахиан зарегистрировалась на выборах президента Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiЗохре Элахиан зарегистрировалась в качестве кандидата на президентских выборах в Иране
Зохре Элахиан зарегистрировалась в качестве кандидата на президентских выборах в Иране - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Зохре Элахиан зарегистрировалась в качестве кандидата на президентских выборах в Иране
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Зохре Элахиан стала первой женщиной, которая смогла пройти регистрацию на предстоящих внеочередных президентских выборах, назначенных в Иране после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передает агентство Mehr.
"Зохре Элахиан после регистрации (своей кандидатуры на президентских выборах - ред.)... сказала... "Девиз моего правительства – "здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество"", - говорится в сообщении агентства.
Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Зариф отказался участвовать в выборах президента Ирана
28 мая, 17:22
За прошедшие два с половиной дня свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава парламента Ирана Али Лариджани, экс-глава Центробанка страны Абд-оль Насер Хеммати, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили и играющий активную роль в администрации Верховного лидера Ирана экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Сейед Вахид Хагганиан.
Помимо них свои кандидатуры для участия в гонке за президентское кресло выдвинули экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005) и член парламента Масуд Пезешкиан, экс-замминистра по делам спорта и молодежи Ахмад Расули-нежад, генеральный секретарь демократической партии Мостафа Кавакебиан, генеральный секретарь партии независимости и равенства Годратали Хешматиан, действующие члены парламента Мохаммадреза Саббагиан, Аббас Могтадаи и Мохаммад Хошчехре, а также бывший парламентарий Махмуд Ахмади-Бигаш.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
21 мая, 08:00
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, говорится в сообщении агентства.
Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур - при возникновении необходимости его проведения - пройдет 5 июля.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране
25 мая, 21:33
 
СправкиИранАли ЛариджаниСаид ДжалилиМохаммад МохберКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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