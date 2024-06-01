https://ria.ru/20240601/internet-1949832143.html

Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi

Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi - РИА Новости, 01.06.2024

Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi

Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:52

2024-06-01T08:52

2024-06-01T08:58

технологии

сергей голованов

лаборатория касперского

россия

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101924/77/1019247754_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_435c3da3e6a2052dedf2c3a9f0675d01.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании VPN или другой программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Есть фальшивые точки доступа, они создаются в местах большого скопления людей и называются они точно так же, как и обычные, условно Wi-Fi Dubai 123 free, их видит любой человек, включивший сканер Wi-Fi-сети, более того, можно даже эту точку доступа найти физически. Отличить их простому пользователю практически невозможно. К какой подключаться? К любой, если у тебя есть так называемые программы, которые шифруют трафик для защиты данных. В этом случае злоумышленники никак не смогут твой трафик расшифровать", - сказал Голованов. Если подключаться к поддельным точкам Wi-Fi и не шифровать свой трафик, хакеры могут получить данные пользователей для входа в аккаунты на различных сервисах. Как рассказал эксперт, в даркнете уже есть базы данных, которые собраны подобным образом. "Соответственно, пользователям нужно подключаться только к доверенным точкам доступа и по возможности использовать программы для шифрования трафика для обеспечения безопасности сетевых соединений", - резюмировал он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240428/moshenniki-1942873645.html

https://ria.ru/20240415/vpn-1940039771.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, россия, пмэф-2024