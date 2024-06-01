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Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi - РИА Новости, 01.06.2024
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08:52 01.06.2024 (обновлено: 08:58 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/internet-1949832143.html
Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi
Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi - РИА Новости, 01.06.2024
Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi
Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:52
2024-06-01T08:58
технологии
сергей голованов
лаборатория касперского
россия
пмэф-2024
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании VPN или другой программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Есть фальшивые точки доступа, они создаются в местах большого скопления людей и называются они точно так же, как и обычные, условно Wi-Fi Dubai 123 free, их видит любой человек, включивший сканер Wi-Fi-сети, более того, можно даже эту точку доступа найти физически. Отличить их простому пользователю практически невозможно. К какой подключаться? К любой, если у тебя есть так называемые программы, которые шифруют трафик для защиты данных. В этом случае злоумышленники никак не смогут твой трафик расшифровать", - сказал Голованов. Если подключаться к поддельным точкам Wi-Fi и не шифровать свой трафик, хакеры могут получить данные пользователей для входа в аккаунты на различных сервисах. Как рассказал эксперт, в даркнете уже есть базы данных, которые собраны подобным образом. "Соответственно, пользователям нужно подключаться только к доверенным точкам доступа и по возможности использовать программы для шифрования трафика для обеспечения безопасности сетевых соединений", - резюмировал он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240428/moshenniki-1942873645.html
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технологии, сергей голованов , лаборатория касперского, россия, пмэф-2024
Технологии, Сергей Голованов , Лаборатория Касперского, Россия, ПМЭФ-2024
Эксперт рассказал, как защитить данные при подключении к публичному Wi-Fi

Эксперт Голованов: подключаться к публичному Wi-Fi стоит только через VPN

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЗнак Wi-Fi
Знак Wi-Fi - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании VPN или другой программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Есть фальшивые точки доступа, они создаются в местах большого скопления людей и называются они точно так же, как и обычные, условно Wi-Fi Dubai 123 free, их видит любой человек, включивший сканер Wi-Fi-сети, более того, можно даже эту точку доступа найти физически. Отличить их простому пользователю практически невозможно. К какой подключаться? К любой, если у тебя есть так называемые программы, которые шифруют трафик для защиты данных. В этом случае злоумышленники никак не смогут твой трафик расшифровать", - сказал Голованов.
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Если подключаться к поддельным точкам Wi-Fi и не шифровать свой трафик, хакеры могут получить данные пользователей для входа в аккаунты на различных сервисах. Как рассказал эксперт, в даркнете уже есть базы данных, которые собраны подобным образом.
"Соответственно, пользователям нужно подключаться только к доверенным точкам доступа и по возможности использовать программы для шифрования трафика для обеспечения безопасности сетевых соединений", - резюмировал он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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