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Во Львовской области пострадали три объекта энергетической инфраструктуры
Во Львовской области пострадали три объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2024
Во Львовской области пострадали три объекта энергетической инфраструктуры
Три объекта энергетической инфрастуктуры были поражены во Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:16
2024-06-01T10:16
2024-06-01T10:17
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Три объекта энергетической инфрастуктуры были поражены во Львовской области, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий в Telegram-канале. Украинские власти в субботу заявили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. Подполье сообщило о четырех ударах по военным объектам в районе города Стрый Львовской области. Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Козицкого, "во время затяжной воздушной тревоги, которая длилась с 03.29 по 06.10 (совпадает с мск - ред.)", было попадания "в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области, есть разрушения". Он заявил, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, львовская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львовская область, Украина
Во Львовской области пострадали три объекта энергетической инфраструктуры
Глава Львовской ОВА Козицкий: поражены три объекта энергетической инфраструктуры