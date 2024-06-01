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"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии - РИА Новости, 01.06.2024
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17:17 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/indiya-1949903102.html
"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии
"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии - РИА Новости, 01.06.2024
"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии
"Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:17
2024-06-01T17:17
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индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — РИА Новости. "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии, свидетельствуют данные exit poll, опубликованных телеканалом NDTV. Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили с 19 апреля по 1 июня, а подсчет голосов будет завершен 4 июня. Избирательная комиссия Индии запретила проведение exit poll с 7.00 19 апреля до завершения голосования 18.30 (16.00 мск) 1 июня. Борьба разворачивается за 543 места в нижней палате парламента (Лок Сабхе). Согласно подсчетам телеканала, коалиция Моди получает большинство в нижней палате парламента, по предварительным подсчетам, у нее будет от 359 до 371 места. Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающая 28 партий, получит от 125 до 154 кресел в нижней палате, сообщает телеканал. Избирком Индии планирует представить окончательные итоги выборов 4 июня.
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в мире, индия, нарендра моди, бхаратия джаната парти, нью-дели
В мире, Индия, Нарендра Моди, Бхаратия Джаната Парти, Нью-Дели
"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии

NDTV: правящая коалиция Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии

© AP Photo / Rajesh Kumar SinghПарламентские выборы в Индии
Парламентские выборы в Индии - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Парламентские выборы в Индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — РИА Новости. "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии, свидетельствуют данные exit poll, опубликованных телеканалом NDTV.
Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили с 19 апреля по 1 июня, а подсчет голосов будет завершен 4 июня. Избирательная комиссия Индии запретила проведение exit poll с 7.00 19 апреля до завершения голосования 18.30 (16.00 мск) 1 июня.
Полицейский на избирательном участке в Индии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Процедура парламентских выборов в Индии
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Борьба разворачивается за 543 места в нижней палате парламента (Лок Сабхе).
Согласно подсчетам телеканала, коалиция Моди получает большинство в нижней палате парламента, по предварительным подсчетам, у нее будет от 359 до 371 места.
Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающая 28 партий, получит от 125 до 154 кресел в нижней палате, сообщает телеканал.
Избирком Индии планирует представить окончательные итоги выборов 4 июня.
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В миреИндияНарендра МодиБхаратия Джаната ПартиНью-Дели
 
 
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