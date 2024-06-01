https://ria.ru/20240601/indiya-1949903102.html

"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии

"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии - РИА Новости, 01.06.2024

"Национальный демократический альянс" лидирует на выборах в Индии

"Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:17

2024-06-01T17:17

2024-06-01T17:17

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нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн — РИА Новости. "Национальный демократический альянс" во главе с правящей в Индии "Бхаратия джаната парти" премьер-министра Нарендры Моди лидирует по итогам парламентских выборов в Индии, свидетельствуют данные exit poll, опубликованных телеканалом NDTV. Выборы в нижнюю палату парламента Индии проходили с 19 апреля по 1 июня, а подсчет голосов будет завершен 4 июня. Избирательная комиссия Индии запретила проведение exit poll с 7.00 19 апреля до завершения голосования 18.30 (16.00 мск) 1 июня. Борьба разворачивается за 543 места в нижней палате парламента (Лок Сабхе). Согласно подсчетам телеканала, коалиция Моди получает большинство в нижней палате парламента, по предварительным подсчетам, у нее будет от 359 до 371 места. Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающая 28 партий, получит от 125 до 154 кресел в нижней палате, сообщает телеканал. Избирком Индии планирует представить окончательные итоги выборов 4 июня.

https://ria.ru/20240419/indiya-1940549912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, нарендра моди, бхаратия джаната парти, нью-дели