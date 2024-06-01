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Индекс промпроизводства Костромской области в январе-апреле составил 104,1% - РИА Новости, 01.06.2024
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Костромская область
Костромская область
 
14:20 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/indeks-1949877231.html
Индекс промпроизводства Костромской области в январе-апреле составил 104,1%
Индекс промпроизводства Костромской области в январе-апреле составил 104,1% - РИА Новости, 01.06.2024
Индекс промпроизводства Костромской области в январе-апреле составил 104,1%
Индекс промышленного производства Костромской области в январе-апреле 2024 года составил 104,1%, сообщает Костромастат. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:20
2024-06-01T14:20
костромская область
костромская область
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КОСТРОМА, 1 июн – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области в январе-апреле 2024 года составил 104,1%, сообщает Костромастат. "Индекс промышленного производства в Костромской области в январе-апреле 2024 года составил 104,1%", - говорится в сообщении. По данным областной Костромастат, наибольший рост показали производства, выпускающие лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (рост в 3,7 раза), транспортные средства и оборудование (рост в 2 раза). Также в лидерах предприятия по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+41,8%), напитков (+40,6%), полиграфии (+31,1%), производству резиновых и пластмассовых изделий (+ 25,3%) и переработки древесины. Положительную динамику демонстрируют предприятия по производству изделий из соломки и материалов для плетения, неметаллической минеральной продукции, текстильных изделий, бумаги и бумажных изделий, мебели, пищевых продуктов. Фиксируется рост в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, добычей полезных ископаемых. "Благодаря устойчивому росту обрабатывающей промышленности, снижение генерации электроэнергии на 6,5%, несмотря на значимую долю в общем объеме производства, не привело к отрицательным показателям индекса. Снижение генерации имеет временный характер и связано с масштабным ремонтом на ГРЭС, который необходим для повышения надёжности и продления работоспособности генерирующего оборудования", - информирует Костромастат. Вырос и один из базовых показателей деловой активности, отражающий валовые доходы предприятий от реализации товаров и услуг. За январь-апрель 2024 года оборот предприятий Костромской области составил 233,3 миллиарда рублей, это на 23% или на 43,6 миллиарда рублей больше, чем за соответствующий период 2023 года.
https://ria.ru/20240410/obsledovanie-1939130766.html
https://ria.ru/20240329/kostroma-1936560981.html
https://ria.ru/20240403/vypusk-1937721801.html
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костромская область
Костромская область, Костромская область
Индекс промпроизводства Костромской области в январе-апреле составил 104,1%

Индекс промпроизводства Костромской области в январе-апреле составил 104,1%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКостромская область
Костромская область - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 1 июн – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области в январе-апреле 2024 года составил 104,1%, сообщает Костромастат.
"Индекс промышленного производства в Костромской области в январе-апреле 2024 года составил 104,1%", - говорится в сообщении.
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По данным областной Костромастат, наибольший рост показали производства, выпускающие лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях (рост в 3,7 раза), транспортные средства и оборудование (рост в 2 раза). Также в лидерах предприятия по производству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+41,8%), напитков (+40,6%), полиграфии (+31,1%), производству резиновых и пластмассовых изделий (+ 25,3%) и переработки древесины.
Положительную динамику демонстрируют предприятия по производству изделий из соломки и материалов для плетения, неметаллической минеральной продукции, текстильных изделий, бумаги и бумажных изделий, мебели, пищевых продуктов. Фиксируется рост в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, добычей полезных ископаемых.
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"Благодаря устойчивому росту обрабатывающей промышленности, снижение генерации электроэнергии на 6,5%, несмотря на значимую долю в общем объеме производства, не привело к отрицательным показателям индекса. Снижение генерации имеет временный характер и связано с масштабным ремонтом на ГРЭС, который необходим для повышения надёжности и продления работоспособности генерирующего оборудования", - информирует Костромастат.
Вырос и один из базовых показателей деловой активности, отражающий валовые доходы предприятий от реализации товаров и услуг. За январь-апрель 2024 года оборот предприятий Костромской области составил 233,3 миллиарда рублей, это на 23% или на 43,6 миллиарда рублей больше, чем за соответствующий период 2023 года.
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