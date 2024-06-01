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Генсек ООН выразил надежду, что новое предложение по Газе приведет к миру - РИА Новости, 01.06.2024
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01:06 01.06.2024 (обновлено: 04:03 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/guterresh-1949811403.html
Генсек ООН выразил надежду, что новое предложение по Газе приведет к миру
Генсек ООН выразил надежду, что новое предложение по Газе приведет к миру - РИА Новости, 01.06.2024
Генсек ООН выразил надежду, что новое предложение по Газе приведет к миру
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что новое предложение по урегулированию в секторе Газа приведет к долгосрочному миру между сторонами,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:06
2024-06-01T04:03
в мире
сша
израиль
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
джо байден
хамас
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ООН, 1 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что новое предложение по урегулированию в секторе Газа приведет к долгосрочному миру между сторонами, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "В течение нескольких месяцев генеральный секретарь добивался прекращения огня, полного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", — указал Дюжаррик. По его словам, генеральный секретарь "искренне надеется, что это приведет к договоренности сторон о долгосрочном мире". Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
https://ria.ru/20240601/gaza-1949810854.html
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в мире, сша, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, Израиль, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Генсек ООН выразил надежду, что новое предложение по Газе приведет к миру

Гутерреш выразил надежду, что предложение по Газе приведет к долгосрочному миру

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 1 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что новое предложение по урегулированию в секторе Газа приведет к долгосрочному миру между сторонами, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
"В течение нескольких месяцев генеральный секретарь добивался прекращения огня, полного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", — указал Дюжаррик.
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По его словам, генеральный секретарь "искренне надеется, что это приведет к договоренности сторон о долгосрочном мире".
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
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