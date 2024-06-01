https://ria.ru/20240601/glinka-1949401079.html

Биография Михаила Глинки

Биография Михаила Глинки - РИА Новости, 01.06.2024

Биография Михаила Глинки

Композитор, основоположник русской оперной школы Михаил Иванович Глинка родился 1 июня (20 мая по старому стилю) 1804 года в селе Новоспасском Смоленской... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:00

2024-06-01T03:00

2024-06-01T03:00

справки

иван сусанин

василий жуковский

нижегородская государственная консерватория

санкт-петербург

россия

париж

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949409825_0:44:2048:1196_1920x0_80_0_0_af0120edb7e5ba56be1649f60069ef67.jpg

Композитор, основоположник русской оперной школы Михаил Иванович Глинка родился 1 июня (20 мая по старому стилю) 1804 года в селе Новоспасском Смоленской губернии (сейчас деревня Новоспасское Ельнинского района Смоленской области) в помещичьей семье.Сразу после рождения Михаила Глинку забрала на воспитание бабушка. В 1810 году бабушка скончалась и шестилетнего Глинку забрали родители. Мать стала заниматься образованием сына: наняла француженку-гувернантку, которая учила читать и писать, и попросила знакомого архитектора заниматься с ним рисованием.В 1812 году семье пришлось уехать из дома к родственникам в Орел – шла Отечественная война и оставаться в Смоленской губернии было небезопасно. В свое имение Глинки вернулись только через год.У Михаила Глинки рано обнаружились прекрасный слух и способности к музыке. Его главными впечатлениями детства стали песни няни, замечательной мастерицы петь и сказывать сказки, колокольные звоны и церковное пение, а также игра крепостных музыкантов в имении дяди будущего композитора, нередко обращавшихся к народной музыке.В 1814 году, услышав о желании сына заниматься музыкой, мать Глинки пригласила гувернантку из Петербурга – Варвару Кламмер, которая учила его нотной грамоте и игре на фортепиано. Затем для Глинки назначили еще одного учителя – крепостного музыканта из оркестра дяди, который учил его играть на скрипке.В декабре 1817 года Михаила Глинку отправили в Петербург – учиться в Благородный пансион при Главном педагогическом институте. Это учебное заведение славилось прогрессивно мыслящими преподавателями – одним из ведущих педагогов был Александр Куницын, преподававший в Царскосельском лицее, а воспитателем Глинки стал близкий друг Пушкина, будущий декабрист Вильгельм Кюхельбекер. Учебу в пансионе Глинка сочетал с серьезными занятиями музыкой у лучших преподавателей.По окончании пансиона в 1822 году Михаил Глинка совершил поездку на Кавказ, а затем в 1824 году поступил на государственную службу на должность помощника секретаря в Совет путей сообщения.В 1820-е годы Михаил Глинка впервые попробовал сочинять музыку, и вскоре композитор начал получать известность как сочинитель вокальной музыки, отличающейся, помимо яркости и мелодичности, простотой и самобытностью. В 1825 году появился один из шедевров русской вокальной лирики – романс "Не искушай меня без нужды" на стихи Евгения Баратынского.В 1828 года Михаил Глинка по состоянию здоровья оставил службу и переехал домой в Новоспасское, а затем в 1830 году по настоянию врачей покинул Россию и отправился за границу. Путешествуя по Италии и Германии, Глинка закончил свое музыкальное образование и в полной мере осознал свое предназначение как композитора – дать почувствовать через музыку национальную самобытность России.Этот замысел осуществился по возвращении в Петербург – в 1836 году была завершена опера "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"). Ее сюжет, подсказанный Василием Жуковским, давал возможность воплотить идею подвига во имя спасения родины. Это было новым: во всей европейской и русской музыке не появлялось героя-патриота, подобного Сусанину, образ которого обобщал бы лучшие типические черты национального характера. Премьера оперы состоялась 9 декабря (27 ноября по старому стилю) 1836 года в петербургском Большом театре и была воспринята в обществе как событие большого значения.Успех "Жизни за царя" принес Михаилу Глинке признание первым композитором России и назначение капельмейстером Придворной певческой капеллы. Работая в этой должности с 1837 по 1839 год, композитор проявил себя как талантливый вокальный педагог. Им были написаны сборники вокальных "Этюдов", "Упражнения для уравнения и усовершенствования голоса", "Школа пения".В 1837 году Глинка начал работу над оперой "Руслан и Людмила" на сюжет одноименной поэмы Пушкина. Опера писалась в течение пяти лет с большими перерывами (неудачная женитьба, завершившаяся разводом, служба в Придворной певческой капелле, отнимавшая много сил, трагическая гибель Пушкина на дуэли, разрушившая планы совместной работы над произведением, не благоприятствовали творческому процессу) и была закончена только в 1842 году. Параллельно появлялись другие произведения композитора – романсы на стихи Пушкина, первый вариант "Вальса-фантазии" (1839), вокальный цикл "Прощание с Петербургом" (1840), музыка к драме Нестора Кукольника "Князь Холмский" (1840).9 декабря (27 ноября по старому стилю) 1842 года состоялась премьера "Руслана и Людмилы". Опера вызвала бурную полемику в печати; новизна драматургического замысла Глинки, трактовавшего популярный тогда жанр "волшебной" оперы в непривычном эпическом плане, где каждый персонаж получал совершенно индивидуальную и законченную музыкальную обрисовку, в основе которой лежали соответствующие национальные, фольклорные интонации, вызвала разногласия.Несколько последующих лет Михаил Глинка провел за границей в Париже (1844-1845) и Испании (1845-1847). В Париже с большим успехом прошел концерт из произведений Глинки. Испанские впечатления вдохновили Глинку на создание двух симфонических пьес – "Арагонской хоты" (1845) и "Воспоминания о летней ночи в Мадриде" (1848-1851). Одновременно с ними в 1848 году появилась знаменитая "Камаринская" – фантазия на темы двух русских песен. С этих произведений ведет свое начало русская симфоническая музыка.Последнее десятилетие жизни Глинка жил попеременно в России (Новоспасское, Санкт-Петербург, Смоленск) и за рубежом (Варшава, Париж, Берлин). В 1854-1855 годах Михаил Глинка составил автобиографические "Записки", в 1856 году были напечатаны его "Заметки об инструментовке". В эти же годы возникли замыслы симфонии "Тарас Бульба", оперы "Двумужница", которые остались неосуществленными.3 февраля 1857 года Михаил Глинка скончался в Германии. Его похоронили на лютеранском кладбище в Берлине, однако вскоре прах композитора был перезахоронен в некрополе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. В истории русской музыки Михаил Глинка положил начало новому историческому периоду: его произведения обусловили мировое значение русской музыкальной культуры.Обобщив характерные черты русского народного музыкального творчества, он открыл в своих операх и симфонических произведениях мир народной героики, поэзии и сказки, былинного эпоса. Глинка уделял внимание не только городскому фольклору, но и старинной крестьянской песне, использовав в сочинениях ритмику и особенности голосоведения народной музыки. В то же время его творчество тесно соприкасалось с западноевропейской музыкальной культурой."Жизнь за царя" и "Руслан и Людмила" Михаила Глинки ознаменовали начало русской оперной классики и ее основных направлений: народной музыкальной драмы и оперы-сказки (оперы-былины). Новатор в области музыкальной драматургии, Глинка первым в русской опере открыл метод целостного симфонического развития формы, полностью отказавшись от разговорных диалогов.В мае 1982 года в родной усадьбе композитора был открыт дом-музей М.И. Глинки, экспозиция которого посвящена его жизни и творческой деятельности. С 1957 года в Смоленске проходит Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки. С 1960 года проводится Международный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки. Имя Михаила Глинки присвоено Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, Новосибирской государственной консерватории, Магнитогорской государственной консерватории, Челябинскому академическому театру оперы и балета, Минскому государственному музыкальному колледжу, Нижегородской государственной консерватории, Смоленскому областному музыкальному училищу, Новомосковскому музыкальному колледжу и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, иван сусанин, василий жуковский, нижегородская государственная консерватория , санкт-петербург, россия, париж