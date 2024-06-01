https://ria.ru/20240601/gladkov-1949911915.html

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.06.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Один мирный житель пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, медики доставляют пострадавшего в областную больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:31

2024-06-01T18:31

2024-06-01T18:33

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, медики доставляют пострадавшего в областную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что на территории предприятия осколками посечен один автомобиль. Оперативные службы работают на месте.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

шебекино

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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия