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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 01.06.2024 (обновлено: 18:33 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/gladkov-1949911915.html
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.06.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Один мирный житель пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, медики доставляют пострадавшего в областную больницу, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:31
2024-06-01T18:33
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, медики доставляют пострадавшего в областную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что на территории предприятия осколками посечен один автомобиль. Оперативные службы работают на месте.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
шебекино
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Один мирный житель пострадал при обстреле со стороны Украины города Шебекино, медики доставляют пострадавшего в областную больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель - сотрудник коммерческого предприятия. У мужчины осколочное ранение спины, верхней конечности и левого бедра. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Он добавил, что на территории предприятия осколками посечен один автомобиль. Оперативные службы работают на месте.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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