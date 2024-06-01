https://ria.ru/20240601/gigant-1949823759.html

"Крупнейший в истории". В США разгорелся конфликт вокруг древнего гиганта

"Крупнейший в истории". В США разгорелся конфликт вокруг древнего гиганта - РИА Новости, 01.06.2024

"Крупнейший в истории". В США разгорелся конфликт вокруг древнего гиганта

Ученые с тревогой восприняли решение аукционного дома Sotheby's выставить на продаже крупнейший известный скелет стегозавра Apex, сообщают американские СМИ. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T06:59

2024-06-01T06:59

2024-06-01T06:59

наука

в мире

колорадо

sotheby's

эдинбургский университет

динозавры

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ученые с тревогой восприняли решение аукционного дома Sotheby's выставить на продаже крупнейший известный скелет стегозавра Apex, сообщают американские СМИ.Apex обнаружил частный археолог Джейсон Купер в американском штате Колорадо при содействии Sotheby's в мае 2022 года. Согласно лоту аукционного дома, найденные останки оказались практически полным скелетом древнего ящера. Длина Apex составляет более шести метров, а высота — более трех метров. Древний гигант на 30 процентов больше стегозавра Sophie, который, по данным телеканала ABC, раннее считался самым крупным и полным скелетом этого вида в мире. Аукцион, лотом которого станет Apex, пройдет 17 июля. Стоимость лота оценивается в четыре-шесть миллионов долларов."Аукцион Sotheby's в следующем месяце может подогреть давние споры о том, можно ли продавать останки динозавров частным коллекционерам", — говорится в статье ABC.Профессор наук о Земле и атмосфере университета Индианы Пол Дэвид Полли подчеркнул в интервью ABC, что продажа ископаемых останков на аукционах способствует погоне археологов за полными скелетами. Такой подход мешает качественным исследованиям динозавров, считает ученый. Палеонтолог Грег Фунстон, в свою очередь, добавил, что запертые в частных коллекциях скелеты не позволяют пополнять наши знания о мире.С коллегами согласился профессор палеонтологии и эволюции Эдинбургского университета Стив Брусатте в комментарии для CNN. По его мнению, Apex непременно должен стать частью какого-либо музея. Однако, как отметил Брусатте, богатые люди всегда побеждают выставочные площадки в такого рода аукционах."Крайне досадно, что такие останки попросту исчезнут в особняке олигарха вместо того, чтобы учить и возбуждать любопытство множества людей", — посетовал палеонтолог.Стегозавры были широко распространены в Южной Африке, Северной Америке, Азии и Европе. Впервые ископаемые останки этого рода динозавров были найдены в Северной Африке.

https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

https://ria.ru/20240516/nauka-1946323496.html

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в мире, колорадо, sotheby's , эдинбургский университет, динозавры, сша