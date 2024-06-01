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При украинском обстреле Новогоровки погибли женщина с дочерью
При украинском обстреле Новогоровки погибли женщина с дочерью - РИА Новости, 01.06.2024
При украинском обстреле Новогоровки погибли женщина с дочерью
ВСУ обстреляли село Новогоровка в Запорожской области, погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:52
2024-06-01T21:52
2024-06-01T23:01
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Новогоровка в Запорожской области, погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале."Женщина погибла на месте, девочка скончалась в реанимации, не приходя в сознание", — уточнил глава области.В оперативных службах рассказали, что ВСУ сбросили на многоквартирный жилой дом управляемую высокоточную американскую бомбу GBU-39.Украинские военные на этой неделе уже обстреливали Новогоровку — 27 мая они нанесли удар по школе.Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. Она стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Новогоровки погибли женщина с дочерью
Балицкий: при украинском обстреле Новогоровки погибла женщина с дочерью