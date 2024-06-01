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При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/gibel-1949885704.html
При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница
При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.06.2024
При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:18
2024-06-01T15:18
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о последствиях атаки украинских нацистов по Петровскому району. В результате обстрела на улице Добровольского погибла женщина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитский район Горловки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за час.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница

Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибла мирная жительница

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Продолжает поступать информация о последствиях атаки украинских нацистов по Петровскому району. В результате обстрела на улице Добровольского погибла женщина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитский район Горловки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за час.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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