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При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница

При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.06.2024

При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:18

2024-06-01T15:18

2024-06-01T15:18

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о последствиях атаки украинских нацистов по Петровскому району. В результате обстрела на улице Добровольского погибла женщина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитский район Горловки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за час.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия