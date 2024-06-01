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При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница
При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница - РИА Новости, 01.06.2024
При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:18
2024-06-01T15:18
2024-06-01T15:18
специальная военная операция на украине
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петровский район
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алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Продолжает поступать информация о последствиях атаки украинских нацистов по Петровскому району. В результате обстрела на улице Добровольского погибла женщина 1974 года рождения", - написал мэр в своем Telegram-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Никитский район Горловки, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за час.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Донецка погибла мирная жительница
Кулемзин: при обстреле ВСУ Петровского района Донецка погибла мирная жительница