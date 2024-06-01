В Гагаузии призвали поддерживать отношения с Россией
Зампред исполкома Гагаузии Узун назвал Россию стратегическим партнером Молдавии
© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Молдавии и важно поддерживать с ней отношения и сотрудничество, заявил РИА Новости первый заместитель председателя исполкома Гагаузской автономии Илья Узун.
"Взаимоотношения с Россией важно продолжить. Россия является нашим стратегическим партнером, куда традиционно шла наша сельхозпродукция. В России работают наши граждане и чувствуют себя в этой стране в безопасности. Поэтому я благодарен России, российскому народу за поддержку", - сказал Узун.
Он напомнил, что во времена Советского Союза жители России были теми, кто помогал не только Молдавии, а всем республикам, входившим в состав СССР. "Если проанализировать, то российский народ в советские времена нам сделал дороги, фабрики, электрификацию, газификацию, школы, поликлиники, библиотеки, дома культуры, дома летнего отдыха, лагеря, ГРЭС построил и многое другое. Смотрите, что произошло за 30 лет. Ничего за это время не сделали. Наоборот, поломали все, что было построено в Советское время, и все разворовали", - подчеркнул депутат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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