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В Гагаузии призвали поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 01.06.2024
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19:35 01.06.2024 (обновлено: 19:36 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/gagauziya-1949917918.html
В Гагаузии призвали поддерживать отношения с Россией
В Гагаузии призвали поддерживать отношения с Россией - РИА Новости, 01.06.2024
В Гагаузии призвали поддерживать отношения с Россией
Россия является стратегическим партнером Молдавии и важно поддерживать с ней отношения и сотрудничество, заявил РИА Новости первый заместитель председателя... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T19:35
2024-06-01T19:36
таможенный союз
майя санду
россия
молдавия
гагаузия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Молдавии и важно поддерживать с ней отношения и сотрудничество, заявил РИА Новости первый заместитель председателя исполкома Гагаузской автономии Илья Узун. "Взаимоотношения с Россией важно продолжить. Россия является нашим стратегическим партнером, куда традиционно шла наша сельхозпродукция. В России работают наши граждане и чувствуют себя в этой стране в безопасности. Поэтому я благодарен России, российскому народу за поддержку", - сказал Узун. Он напомнил, что во времена Советского Союза жители России были теми, кто помогал не только Молдавии, а всем республикам, входившим в состав СССР. "Если проанализировать, то российский народ в советские времена нам сделал дороги, фабрики, электрификацию, газификацию, школы, поликлиники, библиотеки, дома культуры, дома летнего отдыха, лагеря, ГРЭС построил и многое другое. Смотрите, что произошло за 30 лет. Ничего за это время не сделали. Наоборот, поломали все, что было построено в Советское время, и все разворовали", - подчеркнул депутат. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html
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таможенный союз, майя санду, россия, молдавия, гагаузия, в мире
Таможенный союз, Майя Санду, Россия, Молдавия, Гагаузия, В мире
В Гагаузии призвали поддерживать отношения с Россией

Зампред исполкома Гагаузии Узун назвал Россию стратегическим партнером Молдавии

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 июн – РИА Новости. Россия является стратегическим партнером Молдавии и важно поддерживать с ней отношения и сотрудничество, заявил РИА Новости первый заместитель председателя исполкома Гагаузской автономии Илья Узун.
"Взаимоотношения с Россией важно продолжить. Россия является нашим стратегическим партнером, куда традиционно шла наша сельхозпродукция. В России работают наши граждане и чувствуют себя в этой стране в безопасности. Поэтому я благодарен России, российскому народу за поддержку", - сказал Узун.
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Он напомнил, что во времена Советского Союза жители России были теми, кто помогал не только Молдавии, а всем республикам, входившим в состав СССР. "Если проанализировать, то российский народ в советские времена нам сделал дороги, фабрики, электрификацию, газификацию, школы, поликлиники, библиотеки, дома культуры, дома летнего отдыха, лагеря, ГРЭС построил и многое другое. Смотрите, что произошло за 30 лет. Ничего за это время не сделали. Наоборот, поломали все, что было построено в Советское время, и все разворовали", - подчеркнул депутат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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Таможенный союзМайя СандуРоссияМолдавияГагаузияВ мире
 
 
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