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Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин

Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин - РИА Новости, 01.06.2024

Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин

Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:15

2024-06-01T15:15

2024-06-01T15:44

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в субботу встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. "Знаю, что вы собрали большую команду, прямо скажем, заинтересованных в этой работе сотрудников, социальных координаторов - 3,5 тысячи человек. Они - подавляющее, во всяком случае, большинство из них - работают с душой", - сказал Путин в ходе встречи. Тем более, продолжил он, что к этой работе активно привлекают и самих ребят - участников СВО, и их близких. "А кто как не они знают, в чем нуждаются наши ребята, знают, как и что нужно сделать для того, чтобы разбюрократить систему принятия решений и доведения до них всего того, что государство делает для их поддержки", - заявил президент. Он предложил Цивилевой обсудить на встрече проблемы и вопросы, требующие особого внимания в рамках работы фонда.

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Путин о поддержке участников СВО Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта. 2024-06-01T15:15 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"