https://ria.ru/20240601/fond-1949885398.html
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин - РИА Новости, 01.06.2024
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин
Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:15
2024-06-01T15:15
2024-06-01T15:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в субботу встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. "Знаю, что вы собрали большую команду, прямо скажем, заинтересованных в этой работе сотрудников, социальных координаторов - 3,5 тысячи человек. Они - подавляющее, во всяком случае, большинство из них - работают с душой", - сказал Путин в ходе встречи. Тем более, продолжил он, что к этой работе активно привлекают и самих ребят - участников СВО, и их близких. "А кто как не они знают, в чем нуждаются наши ребята, знают, как и что нужно сделать для того, чтобы разбюрократить систему принятия решений и доведения до них всего того, что государство делает для их поддержки", - заявил президент. Он предложил Цивилевой обсудить на встрече проблемы и вопросы, требующие особого внимания в рамках работы фонда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949881702_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_0acb7a132189f213c565340c454340ca.jpg
Путин о поддержке участников СВО
Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
2024-06-01T15:15
true
PT1M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин
Путин: сотрудники фонда "Защитники Отечества" знают нужды участников СВО
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в субботу встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
"Знаю, что вы собрали большую команду, прямо скажем, заинтересованных в этой работе сотрудников, социальных координаторов - 3,5 тысячи человек. Они - подавляющее, во всяком случае, большинство из них - работают с душой", - сказал Путин в ходе встречи.
Тем более, продолжил он, что к этой работе активно привлекают и самих ребят - участников СВО, и их близких.
"А кто как не они знают, в чем нуждаются наши ребята, знают, как и что нужно сделать для того, чтобы разбюрократить систему принятия решений и доведения до них всего того, что государство делает для их поддержки", - заявил президент.
Он предложил Цивилевой обсудить на встрече проблемы и вопросы, требующие особого внимания в рамках работы фонда.