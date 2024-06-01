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Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 01.06.2024 (обновлено: 15:44 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/fond-1949885398.html
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин - РИА Новости, 01.06.2024
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин
Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:15
2024-06-01T15:44
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в субботу встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. "Знаю, что вы собрали большую команду, прямо скажем, заинтересованных в этой работе сотрудников, социальных координаторов - 3,5 тысячи человек. Они - подавляющее, во всяком случае, большинство из них - работают с душой", - сказал Путин в ходе встречи. Тем более, продолжил он, что к этой работе активно привлекают и самих ребят - участников СВО, и их близких. "А кто как не они знают, в чем нуждаются наши ребята, знают, как и что нужно сделать для того, чтобы разбюрократить систему принятия решений и доведения до них всего того, что государство делает для их поддержки", - заявил президент. Он предложил Цивилевой обсудить на встрече проблемы и вопросы, требующие особого внимания в рамках работы фонда.
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Путин о поддержке участников СВО
Президент России Владимир Путин отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
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353
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353
60
общество, россия, владимир путин, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Сотрудники фонда "Защитники Отечества" работают с душой, заявил Путин

Путин: сотрудники фонда "Защитники Отечества" знают нужды участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда Защитники Отечества Анной Цивилевой - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подавляющее большинство сотрудников фонда "Защитники Отечества" работают с душой, знают нужды участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в субботу встретился с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
"Знаю, что вы собрали большую команду, прямо скажем, заинтересованных в этой работе сотрудников, социальных координаторов - 3,5 тысячи человек. Они - подавляющее, во всяком случае, большинство из них - работают с душой", - сказал Путин в ходе встречи.
Тем более, продолжил он, что к этой работе активно привлекают и самих ребят - участников СВО, и их близких.
"А кто как не они знают, в чем нуждаются наши ребята, знают, как и что нужно сделать для того, чтобы разбюрократить систему принятия решений и доведения до них всего того, что государство делает для их поддержки", - заявил президент.
Он предложил Цивилевой обсудить на встрече проблемы и вопросы, требующие особого внимания в рамках работы фонда.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
 
 
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