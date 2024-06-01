Путин пообещал помогать фонду "Круг добра"
Путин: фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался, заявил на встрече президент РФ Владимир Путин, пообещав и впредь оказывать фонду поддержку в его благородном деле.
В Международный день защиты детей президент провёл встречу с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.
"Мы с вами создали эту структуру, и, слава богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась. Так что вам всяческих успехов. Все, что нужно будет сделать для вашей поддержки, для поддержки вашей работы, мы будем стараться обеспечивать", - сказал Путин.
Он также поблагодарил главу фонда.
"Я желаю успехов в этом благородном и очень добром деле", - добавил президент.
Ранее Ткаченко сообщал, что по состоянию на май 2024 года помощь от фонда получают почти 25 тысяч детей с 97 различными заболеваниями.
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