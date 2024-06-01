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Путин пообещал помогать фонду "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2024
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14:01 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/fond-1949873828.html
Путин пообещал помогать фонду "Круг добра"
Путин пообещал помогать фонду "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2024
Путин пообещал помогать фонду "Круг добра"
Фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался, заявил на встрече президент РФ Владимир Путин, пообещав и впредь оказывать фонду поддержку в его... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:01
2024-06-01T14:01
общество
россия
владимир путин
александр ткаченко (протоиерей)
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался, заявил на встрече президент РФ Владимир Путин, пообещав и впредь оказывать фонду поддержку в его благородном деле. В Международный день защиты детей президент провёл встречу с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. "Мы с вами создали эту структуру, и, слава богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась. Так что вам всяческих успехов. Все, что нужно будет сделать для вашей поддержки, для поддержки вашей работы, мы будем стараться обеспечивать", - сказал Путин. Он также поблагодарил главу фонда. "Я желаю успехов в этом благородном и очень добром деле", - добавил президент. Ранее Ткаченко сообщал, что по состоянию на май 2024 года помощь от фонда получают почти 25 тысяч детей с 97 различными заболеваниями.
https://ria.ru/20240327/fond-1936205571.html
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общество, россия, владимир путин, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"
Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Ткаченко (протоиерей), Фонд "Круг добра"
Путин пообещал помогать фонду "Круг добра"

Путин: фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда Круг добра протоиереем Александром Ткаченко - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался, заявил на встрече президент РФ Владимир Путин, пообещав и впредь оказывать фонду поддержку в его благородном деле.
В Международный день защиты детей президент провёл встречу с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко.
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"Мы с вами создали эту структуру, и, слава богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась. Так что вам всяческих успехов. Все, что нужно будет сделать для вашей поддержки, для поддержки вашей работы, мы будем стараться обеспечивать", - сказал Путин.
Он также поблагодарил главу фонда.
"Я желаю успехов в этом благородном и очень добром деле", - добавил президент.
Ранее Ткаченко сообщал, что по состоянию на май 2024 года помощь от фонда получают почти 25 тысяч детей с 97 различными заболеваниями.
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