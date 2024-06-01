https://ria.ru/20240601/fond-1949873828.html

Путин пообещал помогать фонду "Круг добра"

Путин пообещал помогать фонду "Круг добра" - РИА Новости, 01.06.2024

Путин пообещал помогать фонду "Круг добра"

Фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался, заявил на встрече президент РФ Владимир Путин, пообещав и впредь оказывать фонду поддержку в его... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:01

2024-06-01T14:01

2024-06-01T14:01

общество

россия

владимир путин

александр ткаченко (протоиерей)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фонд "Круг добра" достигает целей, ради которых создавался, заявил на встрече президент РФ Владимир Путин, пообещав и впредь оказывать фонду поддержку в его благородном деле. В Международный день защиты детей президент провёл встречу с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко. "Мы с вами создали эту структуру, и, слава богу, она отвечает своей практической работой на достижение тех целей, ради которых эта структура и создавалась. Так что вам всяческих успехов. Все, что нужно будет сделать для вашей поддержки, для поддержки вашей работы, мы будем стараться обеспечивать", - сказал Путин. Он также поблагодарил главу фонда. "Я желаю успехов в этом благородном и очень добром деле", - добавил президент. Ранее Ткаченко сообщал, что по состоянию на май 2024 года помощь от фонда получают почти 25 тысяч детей с 97 различными заболеваниями.

https://ria.ru/20240327/fond-1936205571.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, александр ткаченко (протоиерей), фонд "круг добра"