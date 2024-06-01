https://ria.ru/20240601/fond-1949873680.html
Путин получил необычный подарок в День защиты детей
Путин получил необычный подарок в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
Путин получил необычный подарок в День защиты детей
Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:59
2024-06-01T13:59
2024-06-01T15:45
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
фонд "круг добра"
международный день защиты детей
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым помог фонд. "Мы подготовили для вас альбом, в нем очень трогательные истории многих детей. Это истории о том, как жизнь вернулась в семьи, как у этих семей появился завтрашний день и уверенность в будущем", — сказал Ткаченко.Он отметил, что дети, которые пережили болезнь и лечение, очень добрые и глубокие. Всего помощь от фонда получили уже 25 тысяч детей.Фонд "Круг добра" создали в 2021 году, он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ткаченко подарил Путину альбом с историями детей, которым помог фонд "Круг добра"
Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым помог фонд.
2024-06-01T13:59
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, фонд "круг добра", международный день защиты детей
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин, Фонд "Круг добра", Международный день защиты детей
Путин получил необычный подарок в День защиты детей
Ткаченко подарил Путину альбом с историями детей, которым помог "Круг добра"