Рейтинг@Mail.ru
Путин получил необычный подарок в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 01.06.2024 (обновлено: 15:45 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/fond-1949873680.html
Путин получил необычный подарок в День защиты детей
Путин получил необычный подарок в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024
Путин получил необычный подарок в День защиты детей
Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:59
2024-06-01T15:45
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
фонд "круг добра"
международный день защиты детей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949888578_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fcba93d7eaf81e692992c16b118e21d7.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым помог фонд. &quot;Мы подготовили для вас альбом, в нем очень трогательные истории многих детей. Это истории о том, как жизнь вернулась в семьи, как у этих семей появился завтрашний день и уверенность в будущем&quot;, — сказал Ткаченко.Он отметил, что дети, которые пережили болезнь и лечение, очень добрые и глубокие. Всего помощь от фонда получили уже 25 тысяч детей.Фонд "Круг добра" создали в 2021 году, он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ткаченко подарил Путину альбом с историями детей, которым помог фонд "Круг добра"
Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым помог фонд.
2024-06-01T13:59
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949888578_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5226dde2e1084cbf4542ad6e4a20476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, фонд "круг добра", международный день защиты детей
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин, Фонд "Круг добра", Международный день защиты детей
Путин получил необычный подарок в День защиты детей

Ткаченко подарил Путину альбом с историями детей, которым помог "Круг добра"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым помог фонд.
«

"Мы подготовили для вас альбом, в нем очень трогательные истории многих детей. Это истории о том, как жизнь вернулась в семьи, как у этих семей появился завтрашний день и уверенность в будущем", — сказал Ткаченко.

Он отметил, что дети, которые пережили болезнь и лечение, очень добрые и глубокие. Всего помощь от фонда получили уже 25 тысяч детей.
Фонд "Круг добра" создали в 2021 году, он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.
Посетители Московского зоопарка в День защиты детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Международный день защиты детей
Вчера, 03:00
 
ОбществоРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ПутинФонд "Круг добра"Международный день защиты детей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала