https://ria.ru/20240601/fond-1949873680.html

Путин получил необычный подарок в День защиты детей

Путин получил необычный подарок в День защиты детей - РИА Новости, 01.06.2024

Путин получил необычный подарок в День защиты детей

Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:59

2024-06-01T13:59

2024-06-01T15:45

общество

россия

александр ткаченко (протоиерей)

владимир путин

фонд "круг добра"

международный день защиты детей

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым помог фонд. "Мы подготовили для вас альбом, в нем очень трогательные истории многих детей. Это истории о том, как жизнь вернулась в семьи, как у этих семей появился завтрашний день и уверенность в будущем", — сказал Ткаченко.Он отметил, что дети, которые пережили болезнь и лечение, очень добрые и глубокие. Всего помощь от фонда получили уже 25 тысяч детей.Фонд "Круг добра" создали в 2021 году, он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ткаченко подарил Путину альбом с историями детей, которым помог фонд "Круг добра" Председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на встрече в Кремле подарил президенту России Владимиру Путину альбом с историями детей, которым помог фонд. 2024-06-01T13:59 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин, фонд "круг добра", международный день защиты детей