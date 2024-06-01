https://ria.ru/20240601/fond-1949853008.html

В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России

В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России - РИА Новости, 01.06.2024

В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России

Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признать деятельность американского... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:43

2024-06-01T11:43

2024-06-01T12:35

в мире

россия

сша

василий пискарев

госдума рф

международный уголовный суд

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признать деятельность американского Фонда Клуни нежелательной в России, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале комиссии. По словам Пискарева, американский Фонд Клуни "объявил охоту" на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле. Пискарев, говоря о готовящихся по инициативе США репрессиях в отношении российских журналистов, отметил, что поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном. "В Вашингтоне недовольны возросшим влиянием российских СМИ, которые давно заблокированы и обложены санкциями США и их союзниками по НАТО, но всё же как-то умудряются распространять по миру отличную от американской точку зрения... В чём же обвиняют наших журналистов? Ни много ни мало, а в пропаганде войны", - добавил депутат. Как напомнил Пискарёв, именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов. "А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый Дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы", - заключил депутат. Стремление со стороны фонда Клуни добиться ордеров на арест российских журналистов - это травля по политическим мотивам и "судебное сафари", заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

https://ria.ru/20240531/zakharova-1949805365.html

https://ria.ru/20240601/zhurnalisty-1949850269.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, василий пискарев, госдума рф, международный уголовный суд, нато