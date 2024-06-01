В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
Комиссия ГД рассмотрит возможность признания Фонда Клуни нежелательной в России
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признать деятельность американского Фонда Клуни нежелательной в России, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале комиссии.
По словам Пискарева, американский Фонд Клуни "объявил охоту" на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле.
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Пискарев, говоря о готовящихся по инициативе США репрессиях в отношении российских журналистов, отметил, что поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном.
"В Вашингтоне недовольны возросшим влиянием российских СМИ, которые давно заблокированы и обложены санкциями США и их союзниками по НАТО, но всё же как-то умудряются распространять по миру отличную от американской точку зрения... В чём же обвиняют наших журналистов? Ни много ни мало, а в пропаганде войны", - добавил депутат.
Как напомнил Пискарёв, именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов.
"А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый Дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы", - заключил депутат.
Стремление со стороны фонда Клуни добиться ордеров на арест российских журналистов - это травля по политическим мотивам и "судебное сафари", заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.