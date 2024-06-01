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В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России - РИА Новости, 01.06.2024
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11:43 01.06.2024 (обновлено: 12:35 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/fond-1949853008.html
В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России - РИА Новости, 01.06.2024
В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признать деятельность американского... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:43
2024-06-01T12:35
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признать деятельность американского Фонда Клуни нежелательной в России, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале комиссии. По словам Пискарева, американский Фонд Клуни "объявил охоту" на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле. Пискарев, говоря о готовящихся по инициативе США репрессиях в отношении российских журналистов, отметил, что поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном. "В Вашингтоне недовольны возросшим влиянием российских СМИ, которые давно заблокированы и обложены санкциями США и их союзниками по НАТО, но всё же как-то умудряются распространять по миру отличную от американской точку зрения... В чём же обвиняют наших журналистов? Ни много ни мало, а в пропаганде войны", - добавил депутат. Как напомнил Пискарёв, именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов. "А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый Дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы", - заключил депутат. Стремление со стороны фонда Клуни добиться ордеров на арест российских журналистов - это травля по политическим мотивам и "судебное сафари", заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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в мире, россия, сша, василий пискарев, госдума рф, международный уголовный суд, нато
В мире, Россия, США, Василий Пискарев, Госдума РФ, Международный уголовный суд, НАТО
В Госдуме призвали признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России

Комиссия ГД рассмотрит возможность признания Фонда Клуни нежелательной в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признать деятельность американского Фонда Клуни нежелательной в России, сообщил глава комиссии Василий Пискарёв в Telegram-канале комиссии.
По словам Пискарева, американский Фонд Клуни "объявил охоту" на российских журналистов, пытаясь выбить ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле.
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Пискарев, говоря о готовящихся по инициативе США репрессиях в отношении российских журналистов, отметил, что поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном.
"В Вашингтоне недовольны возросшим влиянием российских СМИ, которые давно заблокированы и обложены санкциями США и их союзниками по НАТО, но всё же как-то умудряются распространять по миру отличную от американской точку зрения... В чём же обвиняют наших журналистов? Ни много ни мало, а в пропаганде войны", - добавил депутат.
Как напомнил Пискарёв, именно Вашингтон накачивает Украину дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы российских городов.
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"А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый Дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы", - заключил депутат.
Стремление со стороны фонда Клуни добиться ордеров на арест российских журналистов - это травля по политическим мотивам и "судебное сафари", заявила накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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