https://ria.ru/20240601/festival-1949862414.html

На выставке-форуме "Россия" открылся фестиваль "Движения первых"

На выставке-форуме "Россия" открылся фестиваль "Движения первых" - РИА Новости, 01.06.2024

На выставке-форуме "Россия" открылся фестиваль "Движения первых"

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" открыло фестиваль детства и юности в международный день защиты детей 1... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:51

2024-06-01T12:51

2024-06-01T12:51

выставка-форум "россия"

общество

россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

сергей новиков

день защиты детей

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи "Движение первых" открыло фестиваль детства и юности в международный день защиты детей 1 июня, передает корреспондент РИА Новости. К участникам фестиваля обратился по видео президент РФ Владимир Путин. "Я хочу в начале нашей встречи поздравить всех юных граждан России, родителей, бабушек, дедушек, педагогов, наставников с Международным днём защиты детей. Этот праздник наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями и широко отмечается в нашей стране, где чтут и берегут добрые хорошие традиции преемственности поколений, подлинные семейные ценности", - сказал Путин в своем обращении. Президент России отметил, что самое главное для каждого ребенка - это крепкая дружная семья, любящие родители, близкие, забота учителей, педагогов, наставников, которые готовы дать совет, помочь, поддержать. "Именно вокруг семьи и детей строятся практически все наши действия, все действия государства и решения, причем в самых разных областях и сферах: образование, здравоохранение, да и в экономике, в развитии жилищных программ, в целом в обновлении наших городов, сел и поселков", - добавил Путин, обращаясь к участникам фестиваля. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков объявили старт фестиваля на главной сцене выставки-форума. "Дорогие ребята, сегодня я вас поздравляю с этим праздником и хочу пожелать вам абсолютных успехов во всем, чем вы занимаетесь, делать так, чтобы вы своими первыми делами помогали нашей родине становиться лучше, становиться сильнее. Я уверен, что у вас получится", - сказал на открытии Чернышенко. На открытии дети танцевали, пели, махали флагами своих регионов. Также на открытии выступили коллективы с творческими зажигательными номерами. Фестиваль пройдет на Международной выставке-форуме "Россия" 1 и 2 июня.

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

https://ria.ru/20240530/putin-1949370623.html

https://ria.ru/20240601/deti-1949835372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, сергей новиков, день защиты детей, выставка-форум "россия"